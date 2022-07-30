Участник 21-й Битвы экстрасенсов, таролог и изотерик Виктор Литовский рассказал, что для нас уготовила растущая Луна в период с 1 по 11 августа, каким знакам зодиака стоит опасаться, а кому следует внимательно прислушаться к гороскопу и звездам на данный период.

Овен

В период растущей Луны в августе 2022 года представителей знака зодиака Овен ждет долгожданный подъем вверх по карьерной лестнице, в бизнесе. А многих — даже и смена работы на более перспективных и выгодных условиях, чем они находятся сейчас. Конечно же, это не означает, что вам стоит сидеть на одном месте и ждать, когда удача повернется к вам лицом — только усердный труд, целеустремленность принесет позитивные плоды.

Также многих представителей данного знака зодиака ожидает долгожданный отпуск, поездка на отдых, которого так долго и с нетерпением вы ждали. Расслабьтесь и зарядите себя новыми впечатлениями, позитивными эмоциями и моментами, которые вам пойдут на пользу в дальнейшем.

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Телец

Представителям знака зодиака Телец растущая Луна в августе подготовила много испытаний, с которыми могут справиться, к сожалению, далеко не все. Вам будет казаться, что вы на протяжении многих дней, недель, месяцев, карабкаясь в гору, стоите просто на одном месте, и ваших стараний совсем никто не замечает, из-за чего ваше эмоционально-психическое состояние ослабевает, и ваш огонек, который так ярко горел всегда — угасает. Но это совсем не так.

Из-за того, что Тельцы постоянно в делах и решают сразу несколько задач, касающихся не только работы, но и домашних забот, вы просто не замечаете того, как окружающие, руководство, коллеги, родные и близкие восхищаются вашими усилиями, которые вы прикладываете. Не сдавайтесь, продолжайте так же упорно рваться вперед, с тем же ярым запалом достигая своих поставленных целей и задач. К концу пути вас будет ждать подарок за вашу целеустремленность.

Близнецы

Близнецам в период растущей Луны в августе 2022 года стоит наконец-то снять розовые очки и взглянуть на мир и на людей, которые их окружают. И увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Ведь ваша детская наивность, доверчивость, доброта и рвение помогать всем подряд может сыграть с вами злую шутку. Это не означает, что вам стоит перестать быть добрым человеком и не заниматься благими делами. Вам необходимо научиться разбираться в людях, отсеивая от себя лишних, корыстных людей, которые стремятся только к личной выгоде, корыстным намерениям, мотивам обогатить себя чужими руками и заслугами. Отсейте таких людей от себя, и окружающие заметят наконец-то вас и ваши труды, старания.

Также некоторым представителям данного знака зодиака звезды советуют в период растущей Луны воздержаться от необдуманных, импульсивных и крупных покупок или получения кредита – это не самое лучшее время для выбрасывания денег на ветер, так как данные покупки, траты вам не принесут ничего, кроме разочарования.

Рак

В период растущей Луны августа многим представителям знака зодиака Рак необходимо обратить внимание на свое эмоциональное, а также на физическое состояние. Постоянное напряжение, стресс, работа без передышки и другие заботы высасывают из вас все соки. Вы — на пределе, напоминая пороховую бочку, которая вот-вот взорвется. Уделите большое внимание своему здоровью, научитесь отдыхать.

Не стесняйтесь и не бойтесь делиться с близкими вашими переживаниями, тревогами — от этого вы не будете казаться слабыми, а наоборот, близкие и любящие люди могут помочь добрым словом, советом. Ведь не стоит забывать, что поддержка близких очень важна. Также данный период времени является наиболее благоприятным для долгожданного, а самое главное — заслуженного отпуска, или, на крайний случай, его планирования. Помните, вы это заслужили.

Лев

Для представителей знака зодиака Лев растущая Луна в августе даст определенное ускорение во всех жизненных сферах и начинаниях. Чем больше Луна будет набираться полноты, тем больше будет придавать представителям данного знака сил и энергии, которых хватит для решения всех дел, накопившихся в последнее время. Не упустите возможность решить все дела одним махом. Помните, эта растущая Луна — на вашей стороне, и сами звезды поддержат вас в ваших начинаниях.

В профессиональной сфере положение Львов будет благоприятно для успехов в карьере и делах. И с уверенностью можно сказать: данное время идеально для начала новых проектов. При этом следует отметить: при всей динамике данного времени и всех позитивных моментах, не обойдется и без ложки дегтя, и это, к сожалению, рутина. И поверьте, рутинных обязанностей будет предостаточно, более того, пренебречь которыми ни в коем случае нельзя.

Помните, для того чтобы добиться успеха и раскрыть на полную свой потенциал, невзирая на преграды, трудности и рутину, представителям данного знака зодиака необходимо ставить свою работу на первый план, быть готовыми “рыть землю” ради заветной цели.

Девы

В период растущей Луны с 1 по 11 августа 2022 года представителям знака зодиака Девы необходимо быть во всеоружии, так как данный период может преподнести несколько неприятных сюрпризов в финансовой сфере.

Наиболее вероятно, Девы столкнутся с потерями, к которым неготовы. Увы и ах, рваться будет там, где тонко, и те моменты, которые вам было необходимо закрыть и которые вы откладывали на завтра, дадут о себе знать в самый неподходящий момент. Велика вероятность, что это произойдет либо в самом начале месяца, либо ближе к концу новолуния. Увы, чем больше будет становиться Луна, тем больше груз проблем будет давить на вас тяжелым, а иногда и вовсе неподъемным бременем.

Помните, как бы ни было тяжело, сдаваться нельзя, ну, и вешать нос сейчас не время. Необходимо максимально собрать все силы в кулак и бороться с трудностями. Так как только те из Дев, кто не будет опускать руки в начале месяца, уже ближе к концу лета смогут разгрести все проблемы и наконец-то насладиться плодами своих трудов. В этот период очень важно благоразумно распорядиться полученными материальными благами, средствами и ресурсами. Помните, лучшее вложение — это вложение в собственное развитие.

Весы

Начало августа 2022 года, период с 1 по 11 число для представителей знака зодиака Весы будет временем определенной проверки на прочность. Весам противопоказано обращать внимание на эмоции, так как решение вопросов под воздействием импульса, особенно в профессиональной сфере, еще никогда не приводило к хорошему исходу и результату.

Более того, велика вероятность, что вместе с ростом Луны будет расти ваша тревога и нервозность. При этом это будет выражено как в отношениях, так и в рабочих моментах. Помните, если вы чувствуете, что закипаете, значит, необходимо отойти в сторону и выдохнуть. Так как велика вероятность того, что вы можете сказать либо сделать то, за что потом будете вынуждены или извинится, или длительный период времени чувствовать себя неловко.

Необходимо стараться не переживать, и главное — не накручивать себя на негативный результат или исход ситуаций, которые вас тревожат. Будьте уверены, что уже в скором времени все кардинально изменится, изменится в лучшую сторону. И по мере реализации ваших планов и воплощения целей в реальность ваш психоэмоциональный фон наконец-то перейдет в положение плюс.

Скорпион

Для представителей данного знака зодиака Скорпион начало месяца будет полно сюрпризов. Даже рабочие и тяжелые будни будут не такими серыми. Вы будете наполнены энергией, положительными эмоциями, и все окружающие захотят узнать секрет вашего энергетического и тонизирующего напитка. Вы будете браться за несколько дел одновременно и у вас будет получаться реализовать их, хотя вам и будет казаться, что вы попросту не успеете все сделать. Но самое главное – помните: лучше несколько раз отмерить и один раз отрезать. Не стоит сильно спешить, лучше каждый свой шаг и действие хорошо продумывать.

Также представителей знака зодиака Скорпион в период растущей Луны в августе 2022 года ждет неожиданная финансовая прибыль, возможно, в виде премии или повышения зарплаты. А может быть, это будет выигрыш в какой-то лотерее.

Стрелец

В период растущей Луны представителям знака зодиака Стрелец стоит немного остепениться и задуматься о людях, которые вас окружают. Большую часть своего времени Стрельцы проводят на работе, решая важные дела, реализовывая новые проекты. И у вас совсем не остается сил и времени на семью, вторую половинку, детей и родных. Помните: они нуждаться в вашем внимании, в заботе, в совместном проведении времени, даже банальный поход в парк осчастливит их.

Более того, не стоит забывать, что отдых и вам пойдет на пользу и зарядит новыми силами. Поэтому откладывайте свои дела и поспешите в любимое кафе или парк со своими близкими. Также одиноким представителям знака зодиака Стрелец данный период преподнесет новые и приятные знакомства, которые могут перерасти в долгосрочные отношения, а некоторым — и узаконивание таких отношений.

Козерог

Начало августа месяца представителям знака зодиака Козерог принесет много хлопот, и эти хлопоты будут связаны с работой. Вас все будут пытаться вывести из себя, будут провоцировать и создавать конфликтные ситуации, из которых вы не будете выходить победителем. Попытайтесь сдерживать свои эмоции, не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты и ссоры, просто оставайтесь в стороне. Помните, что всегда в таких ситуациях осадок остается еще надолго.

А вот взаимоотношения с вашими родными и близкими в этом месяце будут теплыми и полными позитивных моментов и событий. Козероги все ближе подбираются к тайнам и секретам, которые ваши родные и близкие скрывают не только от вас, но и от всего мира. Тайна, скрытая “за семью печатями”, может быть скоро раскрыта.

Для взаимоотношений данная ситуация может оказаться достаточно щекотливой. С другой же стороны, в целом ситуация может оказать позитивное влияние на взаимоотношения со второй половинкой, родными или близкими.

В этот период для представителей данного знака зодиака проблемой будет определенного рода дефицит энергии. Потому рекомендовано максимально сконцентрироваться на тех задачах, решение которых является критичным для вас в данный момент. Помните, что во время растущей Луны все будет зависеть от ваших усилий и целеустремленности.

Водолей

Растущая Луна в августе 2022 года, в период с 1 по 11 число для представителей знака зодиака Водолей, прежде всего, станет временем финансового благополучия, финансового успеха и крупных приобретений личного характера. В этот период велика вероятность получения приятных и неожиданных подарков, а также других материальных благ, либо долгожданный возврат долга, на который вы уже и не рассчитывали.

В профессиональной сфере представителям данного знака будет необходимо проявить и настойчивость, и терпение, так как ваши проекты переросли период становления, и наконец-то пришло время реализации задуманных планов. Помните о том, что львиная доля дел, начатых Водолеями в период растущей Луны, в этом месяце будут гарантированно успешными в финансовом отношении.

Также первая половина августа будет насыщеной на любовном поприще. Будьте уверены, вы не только не останетесь без внимания со стороны противоположного пола, но и сможете раскрыть в себе новые пути и скрытый потенциал, направленный на усиление разнообразия вашей любовной жизни.

Рыбы

Для представителей знака зодиака Рыбы период с 1 по 11 августа будет характерен определенным падением физических показателей, что в свою очередь может негативным образом сказаться на общем состоянии Рыб, да и на положении дел в их профессиональной и личной жизни. Благо, в этом месяце окружение Рыб, друзья и даже коллеги с радостью будут готовы протянуть руку помощи и поддержки в те моменты, когда эта поддержка будет критически важной для вас.

В профессиональной сфере в данный период времени могут наметиться определенного рода замедления основных процессов. Не расстраивайтесь и не переживайте, будете уверены в том, что вам удастся избежать безвыходных ситуаций, в первую очередь благодаря поддержке и участию друзей близких и коллег.

Также стоит отметить, что для представителей знака зодиака Рыбы начало августа будет временем, идеальным для общения и коммуникации. И данный период будет идеален, для того чтобы обсудить со второй половиной или близким для вас человеком темы, которые вас беспокоили, и обсуждение которых вы откладывали.