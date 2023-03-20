Ворожіння на кавовій гущі прийшло до нас зі Сходу. Як і до ворожіння на картах, до такого методу не варто ставитися надто серйозно, адже ваше майбутнє залежить тільки від вас, а не від символів на дні чашки.

Але якщо ви все ж таки вирішили погадати на кавовій гущі, краще дотримуватися спеціальних рекомендацій. Як правильно ворожити на кавовій гущі – читайте у матеріалі.

Як правильно ворожити на кавовій гущі: вибираємо та варимо каву

Для гадання потрібно самостійно змолоти зерна. Крім цього, не можна використовувати розчинний напій, адже на дні чашки після пиття нічого не залишиться. Вода має бути чистою, відфільтрованою.

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Каву потрібно варити тільки в турці з розрахунку 2 чайні ложки кави на одну чашку (щоб гущі було в міру). Після цього скористайтеся інструкцією:

Засипте каву в добре прогріту турку на вогні, також прогрійте її протягом декількох секунд. Після цього залийте холодною водою, розмішайте та залиште на слабкому вогні. Коли кава почне підніматися, перемішайте і приберіть турку з вогню, а через кілька секунд поверніть на вогонь і дочекайтеся повторного закипання. Отриманий напій налийте у чашку. Каву подавайте у чашках та блюдцях без малюнків, розписів тощо. Не додавайте в напій цукор і спеції, молоко.

Як правильно ворожити на кавовій гущі: покрокова інструкція

Пити каву потрібно на самоті. Краще при цьому запалити свічки та ввімкнути тиху музику. Чітко сформулюйте питання, яке вас хвилює, і на яке ви хотіли б отримати відповідь. Коли допиватимете каву, залиште гущу і зовсім небагато рідини. Покрутіть чашку за годинниковою стрілкою три рази та перекиньте чашку на блюдце таким чином, щоб вона стала одним боком на облямівку блюдця, а іншим – на серединку. Зачекайте до 5 хвилин, поки зайва рідина стече по стінках на блюдце, залишивши у чашці візерунок, що відповідає на важливе питання.

Тлумачення символів під час ворожіння на каві