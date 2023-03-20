Гадание на кофейной гуще пришло к нам с Востока. Как и к гаданию на картах, к такому методу не стоит относиться с полной серьезностью, ведь ваше будущее зависит только от вас, а не от символов на чашке.

Но если вы все же решили погадать на кофейной гуще, лучше следовать специальным рекомендациям. Как правильно гадать на кофейной гуще – читайте в материале.

Как правильно гадать на кофейной гуще: выбираем и варим кофе

Для гадания нужно самостоятельно смолоть зерна. Кроме этого, нельзя использовать растворимый напиток, ведь на дне чашки ничего после питья не останется. Вода должна быть чистой, отфильтрованной.

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Кофе нужно варить только в турке из расчета 2 чайные ложки кофе на одну чашки (чтобы гущи было в меру). После этого используйтесь инструкцией:

Засыпьте кофе в хорошо прогретую на огне турку, также прогрейте его в течение нескольких секунд. После этого залейте холодной водой, размешайте и оставьте на слабом огне. Когда кофе начнет подниматься, перемешайте и уберите турку с огня, а через пару секунд верните на огонь и снова дождитесь закипания. Полученный напиток налейте в чашку. Кофе подавайте в чашках и блюдцах без рисунков, росписей и т. д. Не добавляйте в кофе сахар и специи, молоко.

Как правильно гадать на кофейной гуще: пошаговая инструкция

Пить кофе нужно в одиночестве. Лучше при этом зажечь свечи и включить негромкую музыку. Четко сформулируйте вопрос, который вас волнует, и на который вы бы хотели получить ответ. Когда будете допивать кофе, оставьте гущу и совсем немного жидкости. Покрутите чашку по часовой стрелке три раза и опрокиньте чашку на блюдце таким образом, чтобы она встала одним боком на каемку блюдца, а другим – на его самую серединку. Подождите до 5 минут, пока лишняя жидкость стечет по стенкам на блюдце, оставив в чашке узор, отвечающий на ваш важный вопрос.

Толкование символов при гадании на кофе