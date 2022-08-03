Кожен знак зодіаку має свої особливості, які впливають на характери, світосприйняття, відносини з іншими людьми.

Крім того, зодіак також впливає і на кохання. Трапляються випадки, коли вже на першому побаченні люди розуміють, що не сприймають один одного. Можливо, проблема у несумісності їх знаків зодіаку.

Які знаки зодіаку ідеально підходять у коханні – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Стихія Повітря

Близнюки

У них непростий характер, тому 100% сумісності не мають майже ні з ким. Найбільше близнята цінують свободу, тому ідеальний партнер для них той, хто не буде її обмежувати.

Хороший союз вони можуть створити з активними та незалежними Стрільцем, Левом чи Овном. У відносинах обидва партнери отримуватимуть натхнення, зможуть реалізувати себе без тиску з боку коханої людини.

Краще уникати відносин з Козорогом, Дівою, Тельцем, Раком, Скорпіоном, Рибами.

Терези

Представники цього знаку зодіаку володіють природним шармом, відносним спокоєм та делікатністю. Підійдуть терезам Стрілець, Лев чи Овен. Саме з ними можна створити гармонійну пару.

У цих стосунках обидва партнери врівноважують і доповнюють один одного.

Краще уникати Риб, Скорпіонів та Раків, які не будуть терпіти мінливого настрою та вразливість Терезів.

Водолії

Вони дуже комунікабельні, люблять проводити час у компаніях та знайомитись з новими людьми. Ці люди – естети. Вони прагнуть пізнавати щось нове, при цьому не поспішають оголяти свою душу.

Найліпше їм підійдуть Стрілець, Лев та Овен. Вони експериментатори та оптимісти, схильні до динаміки та пригод. Цій парі буде легко йти по життю разом.

Погано складуватимуться відносити з Козорогом, Дівою, Тельцями та Раками.

Стихія Землі

Діви

Їм підійдуть Тельці та Козероги. Хороший шлюб може скластися з Левами, які успішно доповнять вибагливих Дів.

Найважче Дівам з іншими Дівами, Водоліями, Рибами та Раками. На емоційному рівні ці знаки абсолютно різні, тому їм буде важко знайти спільну мову.

Козероги

Вони практичні, надійні, стабільні та раціональні. Добре їм буде разом з Раком, Скорпіоном та Рибами. Діви та Тельці також підійдуть Козерогам, їх об’єднають ощадливість, практичність та раціональність.

Водолій, Терези, Близнюки мало підійдуть представникам Землі. Такі різні, вони навряд чи зможуть довго бути разом.

Тельці

Вони готові будувати серйозні відносити. Але їх партнер має відповідати певним вимогам – бути вірним, практичним та раціональним.

Кращою партією для нього стануть Козоріг та Діва. Також хороші стосунки можуть скластися зі Скорпіонами, Раками, Рибами.

А ось Овни, Терези, Близнюки, Стрільці та Водолії не найкраща партія для Тельців.

Стихія Води

Скорпіон

Створити з ними пару зможуть лише заки зі сталевою витримкою. Практичні, врівноважені Козероги, Діви та Тельці – хороші кандидати.

Також цей знак може побудувати стабільні стосунки з Рибами та Раками. Скорпіон забезпечить їм безпеку та стабільність.

Водолії, Терези та Близнюки не найкраща партія для Скорпіона. Водний знак любить усе контролювати, а вільні повітряні – цього просто не витримають.

Також Скорпіонам буде важко зі Стрільцями, Левами та Овнами, які теж мають сильні лідерські якості.

Раки

Вони шукають душевну близькість, стабільність та безпеку. Допомогти у цьому зможуть Козоріг, Діва, Телець, які поділяють з Раками бажання створити міцний союз.

Низький рівень сумісності Раки мають зі Стрільцями, Левами та Овнами, які занадто активні та незалежні для вразливого і сприйнятливого Рака.

Терези, Близнюки та Водолії теж не зможуть дати Раку те, чого він хоче.

Риби

Вони цінують стабільність, тому їм потрібен надійний партнер. Рибам підійдуть Діва, Козоріг та Телець. Вони зможуть доповнювати один одного.

Риби також можуть створити надійний союз з Раками та Скорпіонами. Їх стосунки будуть засновані на розумінні та душевній прихильності.

Стрілець, Лев, Овен не готові приділяти Рибам достатньо уваги, тому ці стосунки приречені на провал.

Стихія Вогонь

Лев

Представники цього знаку яскраві, незалежні та харизматичні. Леви щедрі, активні та романтичні. У стосунках вони готові йти на компроміс.

Левам підійдуть Водолії, Терези та Близнюки. Вони будуть доповнювати один одного. Крім того, ці партнери люблять незалежність та ненавидять рутину. Лев стане лідером у парі, але це буде влаштовувати обох.

Не підходять Левам Скорпіони, Раки та Риби. Також неперспективними будуть стосунки з Козерогами, Дівами та Тельцями.

Стрілець

Вони потребують партнера, який буде поділяти їх оптимізм та жагу до нового. Крім того, Стрільці дуже незалежні та не терплять обмежень.

Ідеальною парою для них стануть Водолії, Терези та Близнюки. Якщо вони визначаться хто у парі головний, на них чекають довготривалі та гармонійні стосунки.

А от Козероги, Діви та Тельці не найкраща партія для Стрільців.

Овни

Відмінною парою для них стане представник його ж стихії – Стрілець, Овен або Лев. Стрілець підійде Овнам найкраще, оскільки вони обидва волелюбні та авантюрні.

Непоганою парою для Овна можуть стати й Риби або Тельці. А от будувати стосунки з Козерогами, Терезами, Раками та Скорпіонами не найкращий варіант. Але, якщо їх будуть об’єднувати спільні цілі, вони зможуть домовитися.