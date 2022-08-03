Каждый знак зодиака имеет свои особенности, которые влияют на характеры, мировосприятие, отношения с другими людьми.

Кроме того, знак зодиака также влияет и на любовь. Бывают случаи, когда уже на первом свидании люди понимают, что не воспринимают друг друга. Возможно, проблема в несовместимости их знаков зодиака.

Какие знаки зодиака идеально подходят в любви — читайте в нашем материале.

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Стихия Воздуха

Близнецы

У них непростой характер, поэтому 100% совместимости не имеют почти ни с кем. Больше всего Близнецы ценят свободу, поэтому идеальный партнер для них тот, кто не будет ее ограничивать.

Хороший союз они могут создать с активными и также независимыми Стрельцом, Львом или Овном. В отношениях оба партнера будут получать вдохновение, смогут реализовать себя без давления со стороны любимого человека.

Лучше избегать отношений с Козерогом, Девой, Тельцом, Раком, Скорпионом, Рыбами.

Весы

Представители этого знака зодиака обладают природным шармом, относительным спокойствием и деликатностью. Подойдут Весам Стрелец, Лев или Овен. Именно с ними можно создать гармоничную пару.

В этих отношениях оба партнера уравновешивают и дополняют друг друга.

Лучше избегать Рыб, Скорпионов и Раков, которые не будут терпеть переменчивого настроения и уязвимость Весов.

Водолеи

Они очень коммуникабельны, любят проводить время в компаниях и знакомиться с новыми людьми. Эти люди — эстеты. Они стремятся познавать что-то новое, при этом не спешат обнажать свою душу.

Лучше всего им подойдут Стрелец, Лев и Овен. Они экспериментаторы и оптимисты, склонные к динамике и приключениям. Этой паре будет легко идти по жизни вместе.

Плохо складироваться с Козерогом, Девой, Тельцами и Раками.

Стихия Земли

Девы

Им подойдут Тельцы и Козероги. Хороший брак может сложиться со Львами, которые успешно дополнят привередливых Дев.

Труднее всего им с другими Девами, Водолеями, Рыбами и Раками. На эмоциональном уровне эти знаки совершенно разные, поэтому им будет трудно найти общий язык.

Козероги

Они практичны, надежны, стабильны и рациональны. Хорошо им будет вместе с Раком, Скорпионом и Рыбами. Девы и Тельцы также подойдут Козерогам, их объединят бережливость, практичность и рациональность.

Водолей, Весы, Близнецы мало подойдут представителям Земли. Такие разные, они вряд ли смогут долго быть вместе.

Тельцы

Они готовы строить серьезные отношения. Но их партнер должен соответствовать определенным требованиям — быть верным, практичным и рациональным.

Лучшей партией для него станут Козерог или Дева. Также хорошие отношения могут сложиться со Скорпионами, Раками, Рыбами.

А вот Овны, Весы, Близнецы, Стрельцы и Водолеи не самая лучшая партия для Тельцов.

Стихия Воды

Скорпион

Создать с ними пару смогут лишь знаки со стальной выдержкой. Практичные, уравновешенные Козероги, Девы и Тельцы – хорошие кандидаты.

Также этот знак может построить стабильные отношения с Рыбами и Раками. Скорпион обеспечит им безопасность и стабильность.

Водолеи, Весы и Близнецы не самая лучшая партия для Скорпиона. Водный знак любит все контролировать, а свободные воздушные — этого просто не выдержат.

Также Скорпионам будет тяжело со Стрельцами, Львами и Овнами, которые тоже имеют сильные лидерские качества.

Раки

Они ищут душевную близость, стабильность и безопасность. Помочь в этом смогут Козерог, Дева, Телец, которые разделяют с Раками желание создать крепкий союз.

Низкий уровень совместимости Раки имеют со Стрельцами, Львами и Овнами, которые слишком активны и независимы для уязвимого и восприимчивого Рака.

Весы, Близнецы и Водолеи тоже не смогут дать Раку то, чего он хочет.

Рыбы

Они ценят стабильность, поэтому им нужен надежный партнер. Рыбам подойдут Дева, Козерог и Телец. Они смогут дополнять друг друга.

Рыбы также могут создать надежный союз с Раками и Скорпионами. Их отношения будут основаны на понимании и душевной привязанности.

Стрелец, Лев, Овен не готовы уделять Рыбам достаточно внимания, поэтому эти отношения обречены на провал.

Стихия Огонь

Лев

Представители этого знака яркие, независимые и харизматичные. Львы щедры, активны и романтичны. В отношениях они готовы идти на компромисс.

Львам подойдут Водолеи, Весы и Близнецы. Они будут дополнять друг друга. Кроме того, эти партнеры любят независимость и ненавидят рутину. Лев станет лидером в паре и это будет устраивать обоих.

Не подходят Львам Скорпионы, Раки и Рыбы. Также неперспективными будут отношения Козерогами, Девами и Тельцами.

Стрелец

Они нуждаются в партнере, который будет разделять их оптимизм и жажду к новому. Кроме того, Стрельцы очень независимые и не терпят ограничений.

Идеальной парой для них станут Водолеи, Весы и Близнецы. Если они определятся кто в паре главный, их ждут долговременные и гармоничные отношения.

А вот Козероги, Девы и Тельцы не лучшая партия для Стрельцов.

Овны

Отличной парой для них станет представитель его же стихии – Стрелец, Овен или Лев. Стрелец подойдет Овнам лучше всего, поскольку они оба свободолюбивы и авантюрны.

Неплохой парой для Овна могут стать и Рыбы или Тельцы. А вот строить отношения с Козерогами, Весами, Раками и Скорпионами не лучший вариант. Но, если их будут объединять общие цели, они смогут договориться.