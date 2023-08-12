Гороскоп на 13 серпня 2023 року радить не планувати багато, особливо якщо йдеться про важливі події. Ви можете відчути менше сил та енергії, ніж зазвичай.

За прогнозом університету Нікіфорових, підтримкою буде прогулянка на свіжому повітрі та сонечку, споглядання краси у всіх її проявах.

Виявіть турботу про близьких, зробіть для них щось приємне, але тільки якщо ви відчуваєте себе в ресурсі для цього. Якщо ні, то спочатку подбайте про себе, наповніться самі.

13 серпня можна спробувати зробити те, що не виходило раніше, але якщо це якось пов’язано з вашою самореалізацією, то не варто починати.

Згідно з гороскопом на 13.08.2023, у цей день:

сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – давати та брати гроші в борг.

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