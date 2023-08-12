Гороскоп на 13 августа 2023 года советует не планировать много, особенно если речь идет о важных событиях. Вы можете почувствовать меньше сил и энергии, чем обычно.
По прогнозу университета Никифоровых, поддержкой будет прогулка на свежем воздухе и солнышке, созерцание красоты во всех ее проявлениях.
Проявите заботу о близких, сделайте для них что-то приятное, но только если вы чувствуете себя в ресурсе для этого. Если нет, то сначала позаботьтесь о себе, наполнитесь сами.
13 августа можно попробовать сделать то, что не получалось раньше, но если это как-то связано с вашей самореализацией, то не стоит начинать.
Согласно гороскопу на 13.08.2023, в этот день:
- благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
- неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.
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