Гороскоп на 8 травня радить запускати нові проекти та не розкидатися словами.

Щоб зарядитися енергією Сонця, астролог Дмитро Вартанян радить прокинутися на світанку. Ранок сприятливий для складання робочих планів на наступний тиждень.

День умовно можна поділити на дві частини. Перша половина дня до 12.25 найбільш сприятлива. Її можна використовувати для нових починань і вирішення важливих справ. Сприятливо запускати нові проекти, зустрічатися з бізнес-партнерами, здійснювати покупки або вирушати в поїздку.

Друга половина дня після 12.25 менш сприятлива. Не варто починати серйозні справи, особливо в комерційній діяльності, у них можуть виникати труднощі. Також у цей час не варто вирушати в поїздку.

– З 12.25 стежте за своїми словами. Сьогодні весь Всесвіт і наша підсвідомість прагне матеріалізації сказаних нами слів, тому усвідомлено підходьте до кожного вашого слова.

Неділя – день Сонця. Одяг жовтого, золотого та червоного кольору додасть впевненості у собі, а також виділить вашу індивідуальність.