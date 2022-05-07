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Астрологія

Решайте дела утром и следите за словами: гороскоп на 8 мая

8 мая 2022, 00:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Решайте дела утром и следите за словами: гороскоп на 8 мая

Гороскоп на 8 мая советует запускать новые проекты и не расбрасываться словами.

Чтобы зарядиться энергией Солнца, астролог Дмитрий Вартанян советует проснуться с рассветом. Утро благоприятно для составления рабочих планов на предстоящую неделю.

День условно можно разделить на две части. Первая половина дня до 12.25 наиболее благоприятна. Ее можно использовать для новых начинаний и решения важных дел. Благоприятно запускать новые проекты, встречаться с партнерами по бизнесу, совершать покупки или отправляться в поездку.

Вторая половина дня после 12.25 не столь благоприятна. Не стоит начинать серьезных дел, особенно в коммерческой деятельности, в них могут возникать трудности. Так же в это время не стоит отправляться в поездку.

— С 12.25 следите за своими словами. Сегодня вся Вселенная и наше подсознание стремиться к материализации сказанных нами слов, поэтому осознанно подходите к каждому вашему слову.

Воскресенье — день Солнца. Одежда желтого, золотого и красного цвета добавит уверенности в себе, и выделит вашу индивидуальность.

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