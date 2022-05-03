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Встигніть завершити справи до вечора: гороскоп на 4 травня

4 Травня 2022, 00:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Встигніть завершити справи до вечора: гороскоп на 4 травня

Гороскоп на 4 травня радить присвятити час прибиранню і завершити всі основні справи до вечора.

4 травня – нейтральний за своєю енергетикою день. Він не підходить для починань – краще зайнятися поточними завданнями та обов’язками, переконаний астролог Дмитро Вартанян.

Сьогодні сприятливо зайнятися прибиранням будинку або свого робочого місця, позбавившись вантажу старих непотрібних речей.

Крім того, 4 травня – сприятливий день для роботи з інформацією та логістикою, для спілкування з клієнтами та для будь-якої роботи руками.

Намагайтеся встигнути зробити всі свої справи до 18.15, а потім краще відпочивати, оскільки в роботі можуть виникати труднощі.

4 травня краще проявляти гнучкість у мисленні та стосунках – сварки та конфронтація у цей день несприятливі.

Середа – день легкого та товариського Меркурія. Одяг зеленого кольору посилить упевненість у собі, а значить і прихильність наволишніх до вас.

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