Гороскоп на 4 травня радить присвятити час прибиранню і завершити всі основні справи до вечора.

4 травня – нейтральний за своєю енергетикою день. Він не підходить для починань – краще зайнятися поточними завданнями та обов’язками, переконаний астролог Дмитро Вартанян.

Сьогодні сприятливо зайнятися прибиранням будинку або свого робочого місця, позбавившись вантажу старих непотрібних речей.

Крім того, 4 травня – сприятливий день для роботи з інформацією та логістикою, для спілкування з клієнтами та для будь-якої роботи руками.

Намагайтеся встигнути зробити всі свої справи до 18.15, а потім краще відпочивати, оскільки в роботі можуть виникати труднощі.

4 травня краще проявляти гнучкість у мисленні та стосунках – сварки та конфронтація у цей день несприятливі.

Середа – день легкого та товариського Меркурія. Одяг зеленого кольору посилить упевненість у собі, а значить і прихильність наволишніх до вас.