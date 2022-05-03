Гороскоп на 4 мая советует посвятить время уборке и завершить все основные дела до вечера.

4 мая — нейтральный по своей энергетике день. Он не подходит для начинаний — лучше заняться текущими задачами и обязанностями, уверен астролог Дмитрий Вартанян.

Сегодня благоприятно заняться уборкой дома или своего рабочего места, избавившись от груза старых ненужных вещей.

Кроме того, 4 мая — благоприятный день для работы с информацией и логистикой, для общения с клиентами и для любой работы руками.

Постарайтесь успеть сделать все свои дела до 18.15, а затем лучше отдыхать, поскольку в работе могут возникать сложности.

4 мая лучше проявлять гибкость в мышлении и отношениях — ссоры и конфронтация в этот день неблагоприятны.

Среда — день легкого и общительного Меркурия. Одежда зеленого цвета усилит уверенность в себе, а значит и расположение окружающих к вам.