Гороскоп на 11 травня 2023 року обіцяє досить хорошу та м’яку енергетику дня із присмаком труднощів і перешкод. Будуть сили для того, щоб їх подолати, але для дійсно важливого варто обрати сприятливіший день.

За прогнозом університету Нікіфорових, у першій половині дня можуть приходити інсайти та осяяння. Прислухайтеся до себе, не ігноруйте те, що усвідомлюєте, а фіксуйте, записуйте, щоб не забути.

Після 19:46 поставте Всесвіту важливе для вас питання – в цей час він готовий дати вам відповідь. Потім дослухайтеся до навколишнього простору, до репліків і слів інших – так ви отримаєте відповідь і відразу зрозумієте, що це вона.

Згідно з гороскопом на 11.05.2023, у цей день:

можна після 12:05 – стригти волосся, розпочинати роботу із психологом;

можна весь день – обрізати нігті, розпочинати подорож.

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