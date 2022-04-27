Человек, которого мы называем Владимиром Путиным, давно им не является, уверена победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова.

По ее словам, о двойнике Путина карты ее предупреждали еще в 2014 году.

— Просто примите это или не примите. Это совершенно другой человек. Это как бы должна быть хорошая новость, но он давно уже не Путин. Это не то, что началась война и его кто-то прибил или заменил. Это огромная машина, которая работает на благо имиджа этого человека. И люди, стоящие за ним, готовы сделать двойника и не одного, чтобы дальше люди верили в это маразм.

Пасынкова уверена, что смерть Путина уже не за горами и наступит в течении двух ближайших лет.

— Когда Россию будут рвать на части, начиная с февраля 2023 года, когда внутри страны начнутся очень сильные противоречия, тогда же страна будет оплакивать своего царя. Не за горами уже эта дата.

Вместе с тем, таролог уверена, что своими прокленами и пожеланиями смерти Путину, украинцы никак не приблизят его кончину.

— Не надо играться в Бога, поверьте – высшие силы на нашей стороне, поэтому давайте просто молча этому следовать. Как мы можем это делать? Молиться за тех, кого уже с нами нет, молиться за тех, кто нас оберегает каждый день. Мы можем молиться, мы можем желать свободы нашей земле, каждому из нас, мы можем ежедневно помогать друг к другу, делать какие-то элементарные действия.