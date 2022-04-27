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Маразм має термін придатності: таролог сказала, коли Росія розійдеться по швах

27 Квітня 2022, 10:15
Вікторія Покатілова журналістка Вікна-Новини Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Маразм має термін придатності: таролог сказала, коли Росія розійдеться по швах

До лютого 2023 року росіяни продовжать перебувати у стані незнання і маразму, сліпо вірячи в те, що їм пропонують пропагандистські ЗМІ. Проте вже після лютого росіяни почнуть прокидатися, переконана переможниця 15-го сезону Битви екстрасенсів, таролог Яна Пасинкова.

– У будь-якого маразму є свій термін придатності. Після лютого росіяни почнуть прокидатися. Ми ж не говоримо, що всі вони відбиті наглухо на 100%. Є одиниці, які більш-менш розуміють. Вони почнуть прокидатися, і в країні розпочнеться внутрішній колапс, вона розриватиметься. Вона шита білими нитками ця країна, там шматочок відірвали, там відірвали, а зверху все видно. І ось вона розриватиметься по цих швах. І найбільший ворог Росії – це сама Росія.

З лютого 2023 року на Росію чекають громадянські війни, це видно в розкладах. Пасинкова переконана, це не просто так: якщо повернутися до нумерологічної карти поміркованості, то ця карта позначає “санітарний” рік.

– Тобто рік чистки. Чому ми через рік оплакуємо покійника? Чому психологи радять, коли ми з вами пережили в житті якісь втрати, то протягом року не одружуватися, якщо ми, наприклад, розлучилися. Це такий сакральний термін, один рік. У лютому почалося для нас і лютий обернеться для них дуже погано.

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Теги
Війна в Україні, Володимир Путін, Росія
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