Магнітні бурі у лютому 2023 року нагадають про себе лише кілька разів. Вони припадають на першу частину останнього місяця зими й до них потрібно бути готовими.
Сонячна активність найчастіше негативно впливає не лише на людей, а й на все живе. Бути обережним потрібно метеозалежним – у них може погіршитися не лише фізичний стан. Головний біль, слабкість, запалення травм – все це може нагадати про себе у найнезручніший момент.
Перша хвиля сонячної активності розпочнеться 5 лютого і вона буде сильною. Метеозалежним краще уникати важкої праці та більше проводити час у ліжку або за відпочинком.
Друга сонячна активність очікується 7 лютого. Вона буде середньої сили, але краще не недооцінювати цей період – якщо є можливість, дотримуйтесь правильного харчування та проводьте час на свіжому повітрі.
Наступна сильна магнітна буря застигне нас 10 лютого – можливо різкі перепади настрій, а також апатія. Вплив Сонця можуть відчути навіть здорові люди, тому краще день зробити розвантажувальним у всіх відносинах.
Остання сонячна активність у лютому 2023 року очікується 15 числа – вона буде досить слабкою, але її ігнорувати не варто. По можливості зробіть собі вихідний.
Календар сонячних бур – річ корисна, якщо дотримуватись рекомендацій у зазначені дні:
- Відмовтеся від важкої їжі – шлунок не турбуватиме в незручний момент.
- Виключіть алкогольні напої – побічні ефекти сильно позначаться на настрої.
- Дотримуйтесь правильного режиму сну.
- Проводьте час на свіжому повітрі.