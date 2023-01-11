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Астрологія

Відразу кілька хвиль: магнітні бурі у лютому 2023

11 Січня 2023, 13:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сонце

Магнітні бурі у лютому 2023 року нагадають про себе лише кілька разів. Вони припадають на першу частину останнього місяця зими й до них потрібно бути готовими.

Сонячна активність найчастіше негативно впливає не лише на людей, а й на все живе. Бути обережним потрібно метеозалежним – у них може погіршитися не лише фізичний стан. Головний біль, слабкість, запалення травм – все це може нагадати про себе у найнезручніший момент.

Перша хвиля сонячної активності розпочнеться 5 лютого і вона буде сильною. Метеозалежним краще уникати важкої праці та більше проводити час у ліжку або за відпочинком.

Зараз дивляться

Друга сонячна активність очікується 7 лютого. Вона буде середньої сили, але краще не недооцінювати цей період – якщо є можливість, дотримуйтесь правильного харчування та проводьте час на свіжому повітрі.

Наступна сильна магнітна буря застигне нас 10 лютого – можливо різкі перепади настрій, а також апатія. Вплив Сонця можуть відчути навіть здорові люди, тому краще день зробити розвантажувальним у всіх відносинах.

Остання сонячна активність у лютому 2023 року очікується 15 числа – вона буде досить слабкою, але її ігнорувати не варто. По можливості зробіть собі вихідний.

Календар сонячних бур – річ корисна, якщо дотримуватись рекомендацій у зазначені дні:

  • Відмовтеся від важкої їжі – шлунок не турбуватиме в незручний момент.
  • Виключіть алкогольні напої – побічні ефекти сильно позначаться на настрої.
  • Дотримуйтесь правильного режиму сну.
  • Проводьте час на свіжому повітрі.
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