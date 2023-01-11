Магнитные бури в феврале 2023 напомнят о себе всего несколько раз. Они припадают на первую часть последнего месяца зимы, и к ним нужно быть готовыми.

Солнечная активность зачастую негативно влияет не только на людей, но и на все живое. Быть осторожным нужно метеозависимым — у них может ухудшиться не только физическое состояние. Головная боль, слабость, воспаление травм — все это может напомнить о себе в самый неудобный момент.

Первая волна солнечной активности начнется 5 февраля, и она будет сильной. Метеозависимым лучше избегать тяжелого труда и побольше проводить время в постели или за отдыхом.

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Вторая солнечная активность ожидается 7 февраля. Она будет средней силы, но лучше не недооценивать этот период — если есть возможность, придерживайтесь правильного питания и проводите время на свежем воздухе.

Следующая сильная магнитная буря застигнет нас 10 февраля — возможно резкие перепад настроение, и также апатия. Влияние Солнца могут ощутить даже здоровые люди, так что лучше день сделать разгрузочным во всех отношениях.

Последняя солнечная активность в феврале 2023 ожидается 15 числа — она будет достаточно слабой, но и ее игнорировать не стоит. По возможности, сделайте себе выходной.

Календарь солнечных бурь — вещь полезная, если придерживаться рекомендаций в указанные дни: