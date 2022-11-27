Сонячні та місячні затемнення 2023 – дати

Затемнення – рідкісне явище, яке можна спостерігати в небі лише кілька разів на рік. У цей період одне космічне тіло заступає собою світло, що надходить від іншого.

Місячне та сонячне затемнення впливає на все живе на Землі – це стосується як рослин і комах, так і тварин, і навіть людей.

Утім, затемнення привертають до себе увагу не лише через свій вплив, а й красою. Краще бути готовим до таких подій, щоб встигнути підготуватися та взяти захист для очей, а також знайти потрібне місце для широкого огляду.

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Календар затемнень 2023 допоможе вам розпланувати свій час.

Календар затемнень на 2023 рік:

20 квітня – сонячне затемнення;

5 травня – місячне затемнення;

14 жовтня – сонячне затемнення;

23 листопада – місячне затемнення.

Перше сонячне затемнення відбудеться вже у середині весни – 20 квітня. Воно буде гібридним – в одній точці Землі ентузіасти побачать повне затемнення, а в іншій – яскраве кільце навколо Місяця. Відомо, що космічна подія триватиме 76 секунд.

Наступне затемнення – місячне. Воно припадає на 5 травня. Астрологи попереджають, що період із 20 квітня до 5 травня може бути важким для людей. Саме затемнення буде тіньовим – супутник Землі покажеться спостерігачам не повністю. Для спостережень чудово підійде телескоп, але якщо буде хороша погода – можна і неозброєним оком.

Літо пройде без космічних пригод біля Землі, наступне сонячне затемнення припадає вже на осінь – 14 жовтня. Воно буде повним, хоча спостерігати за ним зможуть не всі. Це буде схоже на яскраве кільце на темному колі. Найімовірніше, з України насолодитися картиною не вийде.

Останнє затемнення припадає на 23 жовтня – напівтіньове місячне. За ним можна буде спостерігати з України з 19:33. Саме явище триватиме недовго, тому варто заздалегідь підготуватися.

Утім, 2023 рік і без затемнення буде незвичним для всього світу. Астрологи та провісники запевняють, що відбудеться зміщення Землі своєю орбітою. На тлі цього можливий навіть хаос. Пророцтва Ванги на 2023 рік – читайте на Фактах ICTV.