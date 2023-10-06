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Відпустіть те, що не збулося: гороскоп на 7 жовтня 2023 року

6 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 жовтня 2023 року радить навести лад у вашому житловому просторі. Будинок – це продовження нас, це наче наш великий одяг, тому варто зробити його комфортним і зручним, навіть якщо ви зараз винаймаєте житло.

За прогнозом університету Нікіфорових, добре поміркувати про те, що раніше ви намагалися зробити, але не вдалося.

Подумки подякуйте тим ситуаціям, попрощайтеся з тим, чому не судилося збутися, – так ви відкриєте простір для нового.

Зробіть щось приємне для інших, послужіть їм, не чекаючи нічого натомість. Це можуть бути як ваші близькі люди, так і незнайомі.

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Згідно з гороскопом на 07.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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