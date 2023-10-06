Гороскоп на 7 октября 2023 года советует навести порядок в вашем жилом пространстве. Дом — это продолжение нас, это как наша большая одежда, поэтому стоит сделать его комфортным и удобным, даже если вы сейчас снимаете жилье.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо поразмышлять о том, что раньше вы пытались сделать, но не удалось.

Мысленно поблагодарите те ситуации, попрощайтесь с тем, чему не суждено было сбыться, — так вы откроете пространство для нового.

Сделайте что-то приятное для других, послужите им, не ожидая ничего взамен. Это могут быть как ваши близкие люди, так и незнакомые.

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Согласно гороскопу на 07.10.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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