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Відкладіть суперечки та важливі справи: гороскоп на 4 січня 2023 року

3 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2023, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 січня 2023 року обіцяє спокійну та сприятливу енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, 4 січня не варто починати важливі справи. Вдалий день, щоб зробити те, що уже розпочинали раніше, а також відновити роботу над відкладеними проєктами.

Можливі сварки, непорозуміння, особливо якщо людина втрачає зв’язок з оточенням і реальністю. Загострення може відбутися, якщо хтось дбатиме лише про себе, не зважаючи на інтереси інших. Здоровий егоїзм – це нормально, але потрібно знати межі.

Зараз дивляться

Не долучайтеся до суперечок, хоча емоційно від них сьогодні може бути дуже важко утриматися. Постарайтеся пам’ятати про те, що вони – пожирачі вашої енергії.

Згідно з гороскопом на 4 січня, у цей день сприятливо:

  • до 14:17 – одягати новий одяг;
  • з 14:17 до 19:30 – стригти волосся;
  • до 19:30 – обрізати нігті, розпочинати подорожі;
  • після 19:30 – розпочинати лікування, віддавати борги.
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