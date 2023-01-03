Гороскоп на 4 січня 2023 року обіцяє спокійну та сприятливу енергетику дня.

За прогнозом університету Нікіфорових, 4 січня не варто починати важливі справи. Вдалий день, щоб зробити те, що уже розпочинали раніше, а також відновити роботу над відкладеними проєктами.

Можливі сварки, непорозуміння, особливо якщо людина втрачає зв’язок з оточенням і реальністю. Загострення може відбутися, якщо хтось дбатиме лише про себе, не зважаючи на інтереси інших. Здоровий егоїзм – це нормально, але потрібно знати межі.

Зараз дивляться

Не долучайтеся до суперечок, хоча емоційно від них сьогодні може бути дуже важко утриматися. Постарайтеся пам’ятати про те, що вони – пожирачі вашої енергії.

Згідно з гороскопом на 4 січня, у цей день сприятливо: