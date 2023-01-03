Гороскоп на 4 січня 2023 року обіцяє спокійну та сприятливу енергетику дня.
За прогнозом університету Нікіфорових, 4 січня не варто починати важливі справи. Вдалий день, щоб зробити те, що уже розпочинали раніше, а також відновити роботу над відкладеними проєктами.
Можливі сварки, непорозуміння, особливо якщо людина втрачає зв’язок з оточенням і реальністю. Загострення може відбутися, якщо хтось дбатиме лише про себе, не зважаючи на інтереси інших. Здоровий егоїзм – це нормально, але потрібно знати межі.
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Не долучайтеся до суперечок, хоча емоційно від них сьогодні може бути дуже важко утриматися. Постарайтеся пам’ятати про те, що вони – пожирачі вашої енергії.
Згідно з гороскопом на 4 січня, у цей день сприятливо:
- до 14:17 – одягати новий одяг;
- з 14:17 до 19:30 – стригти волосся;
- до 19:30 – обрізати нігті, розпочинати подорожі;
- після 19:30 – розпочинати лікування, віддавати борги.