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Отложите споры и важные дела: гороскоп на 4 января 2023 года

3 января 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2023, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 января 2023 года обещает спокойную и благоприятную энергетику дня.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 4 января не стоит начинать важные дела. Удачный день, чтобы сделать то, что уже начинали раньше, а также возобновить работу над отложенными проектами.

Возможны ссоры, недоразумения, особенно, если человек теряет связь с окружающими и реальностью. Обострение может произойти, если кто-то будет заботиться только о себе, несмотря на интересы других. Здоровый эгоизм – это нормально, но нужно знать пределы.

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Не приобщайтесь к спорам, хотя эмоционально от них сегодня может быть очень тяжело удержаться. Постарайтесь помнить о том, что они — пожиратели вашей энергии.

Согласно гороскопу на 4 января, в этот день благоприятно:

  • до 14:17 – одевать новую одежду;
  • с 14:17 до 19:30 – стричь волосы;
  • до 19:30 – обрезать ногти, начинать путешествия;
  • после 19:30 – начинать лечение, отдавать долги.
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