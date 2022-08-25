Молодий Місяць – час нових стартів і успішних починань, стверджує ясновидець з Азербайджану, переможниця 21-го сезону Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, Жаля Алекперова.
Як отримати максимум користі з цього часу? За які справи взятися? Жаля Алекперова склала гороскоп на період молодика – 27 серпня.
- Овни
У цей період представникам знака варто бути уважнішими до оточуючих. Зараз у житті Овнів можуть статися доленосні знайомства. Люди, які зустрінуться на вашому шляху, змінять ваше життя на краще. Головне – вчасно прислухатися до корисних порад.
- Тельці
Цей період для Тельцов – час, коли навіть найсміливіших цілей можна досягти з мінімальними витратами зусиль. Єдина умова при цьому – братися за справу без зволікань. Не чекайте на вдалу можливість, просто робіть перший крок.
- Близнюки
Молодий Місяць – сприятливий час для Близнюків, щоб залагодити давні сварки та розбіжності з близькими людьми. Зараз вам легко буде прийти до спільного знаменника навіть у суперечливих питаннях. Не проґавте таку можливість!
- Раки
Цей час для Раків – чудова можливість взятися за ті починання, в яких раніше вони зіткнулися з негативним досвідом чи припустилися помилок. Зараз успіх буде на вашому боці. А тому не бійтеся ризикувати!
- Леви
Молодик для Львів – чудовий період, щоб взятися за своє здоров’я. Налагодити правильний режим дня, позбавитися шкідливих звичок або позбутися хронічних недуг – все це легко. Ваша сила волі та цілеспрямованість зараз на максимумі. Використовуйте цей час із максимальною користю!
- Діви
У цей період Діви зможуть по-новому подивитися на себе, відкривши нові грані і приховані таланти. Головне – не зупинятися лише на цьому відкритті. Сміливіше беріться за справу, навіть якщо вона абсолютно незнайома для вас! Успіх не змусить на себе довго чекати!
- Терези
Зараз Терезам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме шосте почуття надасть вам вірні підказки про те, в якому напрямку рухатись. У той час, коли поради оточуючих можуть збивати з правильного шляху.
- Скорпіони
Молодий Місяць для Скорпіонів – доволі суперечливий період. З одного боку, перед ними відкриються десятки нових можливостей та вдалих шансів. А з іншого є ймовірність надто захопитися самокритикою та аналізом своїх помилок.
Порада зірок – простіше ставитись до себе! Зараз успіх полягає лише у вашому оптимістичному настрої! Не втрачайте його!
- Стрільці
У цей період зірки обіцяють Стрільцям успіх у фінансових питаннях. Ви матимете чимало можливостей покращити свій добробут! Головне – не відмовлятися від них, а сміливо братися за нові починання. Ви легко зможете знайти надійних союзників та партнерів!
- Козероги
У цей час впертість Козерогів може досягти свого піку. Звідси є ризик серйозних конфліктів із близькими людьми. Щоб цього уникнути, постарайтеся направити свої внутрішні ресурси в професійну сферу, замість зосереджуватися на сімейних розглядах.
- Водолії
Молодий Місяць для Водоліїв – час романтичних знайомств. Самотні серця мають усі шанси побудувати нові та міцні стосунки. Сімейним знакам не варто давати партнерам привід до ревнощів. Маленький конфлікт може перерости в серйозну сварку.
- Риби
Зірки радять Рибам максимально виявляти наполегливість у цей період. Швидше за все, здійснити задумане з першого разу не вдасться. Але це не означає, що треба відмовлятися від своїх цілей. Зараз ваші цілеспрямованість та натиск – головні складові успіху!