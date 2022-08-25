Молодий Місяць – час нових стартів і успішних починань, стверджує ясновидець з Азербайджану, переможниця 21-го сезону Битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, Жаля Алекперова.

Як отримати максимум користі з цього часу? За які справи взятися? Жаля Алекперова склала гороскоп на період молодика – 27 серпня.

Овни

У цей період представникам знака варто бути уважнішими до оточуючих. Зараз у житті Овнів можуть статися доленосні знайомства. Люди, які зустрінуться на вашому шляху, змінять ваше життя на краще. Головне – вчасно прислухатися до корисних порад.

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Тельці

Цей період для Тельцов – час, коли навіть найсміливіших цілей можна досягти з мінімальними витратами зусиль. Єдина умова при цьому – братися за справу без зволікань. Не чекайте на вдалу можливість, просто робіть перший крок.

Близнюки

Молодий Місяць – сприятливий час для Близнюків, щоб залагодити давні сварки та розбіжності з близькими людьми. Зараз вам легко буде прийти до спільного знаменника навіть у суперечливих питаннях. Не проґавте таку можливість!

Раки

Цей час для Раків – чудова можливість взятися за ті починання, в яких раніше вони зіткнулися з негативним досвідом чи припустилися помилок. Зараз успіх буде на вашому боці. А тому не бійтеся ризикувати!

Леви

Молодик для Львів – чудовий період, щоб взятися за своє здоров’я. Налагодити правильний режим дня, позбавитися шкідливих звичок або позбутися хронічних недуг – все це легко. Ваша сила волі та цілеспрямованість зараз на максимумі. Використовуйте цей час із максимальною користю!

Діви

У цей період Діви зможуть по-новому подивитися на себе, відкривши нові грані і приховані таланти. Головне – не зупинятися лише на цьому відкритті. Сміливіше беріться за справу, навіть якщо вона абсолютно незнайома для вас! Успіх не змусить на себе довго чекати!

Терези

Зараз Терезам варто частіше прислухатися до власної інтуїції. Саме шосте почуття надасть вам вірні підказки про те, в якому напрямку рухатись. У той час, коли поради оточуючих можуть збивати з правильного шляху.

Скорпіони

Молодий Місяць для Скорпіонів – доволі суперечливий період. З одного боку, перед ними відкриються десятки нових можливостей та вдалих шансів. А з іншого є ймовірність надто захопитися самокритикою та аналізом своїх помилок.

Порада зірок – простіше ставитись до себе! Зараз успіх полягає лише у вашому оптимістичному настрої! Не втрачайте його!

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям успіх у фінансових питаннях. Ви матимете чимало можливостей покращити свій добробут! Головне – не відмовлятися від них, а сміливо братися за нові починання. Ви легко зможете знайти надійних союзників та партнерів!

Козероги

У цей час впертість Козерогів може досягти свого піку. Звідси є ризик серйозних конфліктів із близькими людьми. Щоб цього уникнути, постарайтеся направити свої внутрішні ресурси в професійну сферу, замість зосереджуватися на сімейних розглядах.

Водолії

Молодий Місяць для Водоліїв – час романтичних знайомств. Самотні серця мають усі шанси побудувати нові та міцні стосунки. Сімейним знакам не варто давати партнерам привід до ревнощів. Маленький конфлікт може перерости в серйозну сварку.

Риби

Зірки радять Рибам максимально виявляти наполегливість у цей період. Швидше за все, здійснити задумане з першого разу не вдасться. Але це не означає, що треба відмовлятися від своїх цілей. Зараз ваші цілеспрямованість та натиск – головні складові успіху!