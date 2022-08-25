Новолуние — время новых стартов и успешных начинаний, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-го сезона Битвы экстрасенсов на телеканале СТБ, Жаля Алекперова.

Как извлечь максимум пользы из этого времени? За какие дела взяться? Жаля Алекперова составила гороскоп на период новолуния — 27 августа.

Овны

В этот период представителям знака стоит быть внимательнее к окружающим. Сейчас в жизни Овнов могут случиться судьбоносные знакомства. Люди, которые встретятся на вашем пути, изменят вашу жизнь к лучшему. Главное — вовремя прислушаться к полезным советам.

Сейчас смотрят

Тельцы

Этот период для Тельцов — время, когда даже самых смелых целей можно достичь с минимальными затратами усилий. Единственное условие при этом — браться за дело без отлагательств. Не ждите удачной возможности, просто делайте первый шаг.

Близнецы

Новолуние — благоприятное время для Близнецов, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с близкими людьми. Сейчас вам легко будет прийти к общему знаменателю даже в самых спорных вопросах. Не упустите такую возможность!

Раки

Это время для Раков — чудесная возможность взяться за те начинания, в которых раньше они столкнулись с негативным опытом или допустили ошибки. Сейчас удача будет на вашей стороне. А потому не бойтесь рисковать!

Львы

Новолуние для Львов — отличный период, чтобы взяться за свое здоровье. Наладить правильный режим дня, расстаться с вредными привычками или избавиться от хронических недугов — все это удастся легко. Ваша сила воли и целеустремленность сейчас на максимуме. Используйте это время с максимальной пользой для себя!

Девы

В этот период Девы смогут по-новому посмотреть на себя, открыв в себе новые грани и скрытые таланты. Главное — не останавливаться только на этом открытии. Смелее беритесь за дело, даже если оно абсолютно незнакомое для вас! Успех не заставит себя долго ждать!

Весы

Сейчас Весам стоит чаще прислушиваться к собственной интуиции. Именно шестое чувство даст вам верные подсказки о том, в каком направлении двигаться. В то время, когда советы окружающих могут сбивать с верного пути.

Скорпионы

Новолуние для Скорпионов — достаточно противоречивый период. С одной стороны перед ними откроются десятки новых возможностей и удачных шансов. А с другой есть вероятность чересчур увлечься самокритикой и анализом своих ошибок.

Совет звезд — проще относиться к себе! Сейчас успех заключается только в вашем оптимистичном настрое! Не теряйте его!

Стрельцы

В этот период звезды сулят Стрельцам успех в финансовых вопросах. У вас будет немало возможностей улучшить свое благосостояние! Главное — не отказываться от них, а смело браться за новые начинания. Вы легко сможете обрести надежных союзников и партнеров!

Козероги

В это время упрямство Козерогов может достичь своего пика. Отсюда есть риск серьезных конфликтов с близкими людьми. Чтобы этого избежать, постарайтесь направить свои внутренние ресурсы в профессиональную сферу, вместо того, чтобы сосредотачиваться на семейных разбирательствах.

Водолеи

Новолуние для Водолеев — время романтических знакомств. У одиноких сердец есть все шансы построить новые и крепкие отношения. Семейным же знакам не стоит испытывать партнера, давая повод до ревности. Маленький конфликт может перерасти в серьезную ссору.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам максимально проявлять настойчивость в этот период. Скорее всего, осуществить задуманное с первого раза не получится. Но это не значит, что нужно отказываться от своих целей. Сейчас ваши целеустремленность и напор — главные составляющие успеха!