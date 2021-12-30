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Усім буде мир! Перуанські шамани провели обряд із портретами Зеленського та Путіна

30 Грудня 2021, 12:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Усім буде мир! Перуанські шамани провели обряд із портретами Зеленського та Путіна
Джерело: Pexels

Щороку перуанські шамани проводять обряд очищення над портретами світових політиків. Цьогоріч серед атрибутів були фотографії президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

Церемонія була проведена з метою очистити від негативу міжнародні відносини. Заклинання та детальну інформацію шамани розкривати не стали.

Під час обряду шамани курили та поливали еліксирами фотографії президентів. Також за їхніми словами, президент США Джо Байден – ключ до деескалації напруженості в цій суперечці.

– Це буде дуже сприятливий рік для всіх країн. Буде дуже добре здоров’я і кількість конфліктів зменшиться. Скрізь буде мир, спокій та міцне здоров’я, – передбачив цілитель Андрес Де Лос Сантос, пише La Prensa Latina.

Також він додав, що економіка дуже постраждала, проте США буде головним лідером, який дасть поштовх усім іншим.

Крім того, шамани спрогнозували, що у 2022 році пандемія коронавірусу піде на спад. Однак у перші кілька місяців ще будуть труднощі через нові штами.

Ця група шаманів та цілителів відома тим, що об’єднується в особливих випадках для передбачення та пророцтва у ключові моменти з національних та міжнародних питань. Вони передбачили перемогу на виборах Байдена у США та Педро Кастільо в Перу.

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