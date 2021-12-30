Ежегодно перуанские шаманы проводят ритуал очищения над портретами мировых политиков. В этом году среди атрибутов были фотографии президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Церемония была проведена с целью, чтобы очистить от негатива международные отношения. Заклинания и детальную информацию шаманы раскрывать не стали.

Во время обряда шаманы курили и поливали эликсирами фотографии президентов. Также по их словам, президент США Джо Байден — ключ к деэскалации напряженности в этом споре.

— Это будет очень благоприятный год для всех стран. Будет очень хорошее здоровье и количество конфликтов уменьшится. Везде будет мир, спокойствие и крепкое здоровье, — предсказал целитель Андрес Де Лос Сантос, пишет La Prensa Latina.

Также он добавил, что экономика сильно пострадала, однако США будет главным лидером, который даст толчок всем остальным.

Кроме того, шаманы спрогнозировали, что в 2022 году пандемия коронавируса пойдет на спад. Однако в первые несколько месяцев еще будут трудности из-за новых штаммов.

Эта группа шаманов и целителей известна тем, что объединяется в особых случаях для предсказания и пророчества в ключевые моменты по национальным и международным вопросам. Они предсказали победу на выборах Байдена в США и Педро Кастильо в Перу.