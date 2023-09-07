Російські загарбники неодмінно залишать окупований Крим. Астрологиня Олена Кравченко спрогнозувала, коли це має статися.

Російські війська зайшли в Крим на ретроградному Марсі. За законами астрології це означає, що вони остаточно залишать півострів теж на ретроградному Марсі. Наступний ретроградний Марс у нас з 6 грудня 2024 року по 24 лютого 2025 року, – зазначила астрологиня.

Хороші новини чекатимуть на нас і в грудні цього року. Це стосується звільнення територій, ефективності стратегічних рішень та авіації.

В Залужному і в Буданові я не сумніваюсь зовсім, як і в їхній налаштованості на перемогу. Початок лютого – це період, коли в нас будуть відбуватися суттєві територіальні зміни. Ініціатива наша буде стрімкою, жорсткою та напористою, завдяки стратегічності та західним партнерам, – розʼяснила астрологиня.

Восени ж українській владі варто приготуватися до перевірок, повʼязаних із корупційними скандалами, а усім нам до можливих проблем в енергетичній сфері з 14 вересня по 24 жовтня. Оскільки російські загарбники продовжать обстрілювати територію України.

Проте, Олена Кравченко радить не впадати у відчай, адже повтору минулорічної ситуації за рівнем напруженості не очікується. Хоча мати план дій на випадок відсутності світла ніколи не завадить.