Российские захватчики непременно покинут оккупированный Крым. Астрологиня Елена Кравченко спрогнозировала, когда это должно произойти.

Российские войска вошли в Крым на ретроградном Марсе. По законам астрологии это означает, что они окончательно покинут остров тоже на ретроградном Марсе. Следующий ретроградный Марс у нас с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025, — отметила астрологиня.

Хорошие новости будут ждать нас и в декабре этого года. Это касается освобождения территорий, эффективности стратегических решений и авиации, отметила Елена.

В Залужном и Буданове я не сомневаюсь совсем, как и в их настрое на победу. Начало февраля – это период, когда у нас будут происходить существенные территориальные изменения. Инициатива наша будет стремительной, жесткой и напористой, благодаря стратегичности и западным партнерам, — объяснила астрологиня.

Осенью же украинским властям следует приготовиться к проверкам, связанным с коррупционными скандалами, а всем нам к возможным проблемам в энергетической сфере с 14 сентября по 24 октября. Поскольку российские захватчики продолжат обстреливать территорию Украины.

Однако Елена Кравченко советует не отчаиваться, так как повтора прошлогодней ситуации по уровню напряженности не ожидается. Хотя план действий на случай отсутствия света никогда не помешает.