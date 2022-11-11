Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

У якому місяці не можна виходити заміж: народні прикмети

11 Листопада 2022, 18:22
Анна Голішевська Редакторка сайту
Весілля
Джерело: Unsplash

Існує безліч народних прикмет, які стосуються весілля та заручин. Наприклад, не можна виходити заміж сестрам в один рік.

Що стосується дати весілля, тут теж є список, коли цього робити не можна.

У якому місяці не можна виходити заміж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

У якому місяці не можна виходити заміж

За народними прикметами, категорично не можна виходити заміж у піст і поминальні суботи.

Також не можна виходити заміж:

  • У січні. Предки вважали, що жінки, які виходять заміж у другий місяць зими, будуть вдовами.
  • У березні. Пара, яка укладає шлюб у березні, може швидко розлучитися.
  • Квітень. Насправді цей місяць вважають спірним для одруження. З одного боку, у пари, яка вирішує побратися у квітні, буде бурхливе і емоційне сімейне життя. Однак воно буде зі скандалами та сварками.
  • Травень. Подейкують, що жінки, які виходять заміж у цьому місяці, будуть бідними у шлюбі.
  • Жовтень. Пари, які вирішили побратися у жовтні, можуть мати неспокійне життя.

Коли можна виходити заміж

  • Із серпня до листопада — найкращий час для заміжжя. Адже це якраз час до Різдвяного посту.
  • З кінця січня і до Масляної теж можна виходити заміж. Такий шлюб буде міцним та тривалим.
  • Пари, які одружуються з липня по вересень, будуть жити дуже яскраво та оригінально.

Які роки є несприятливими для весілля

  • якщо не минув рік від смерті близького родича нареченої або нареченого – це стосується батьків, бабусь, дідусів, рідних і двоюрідних братів і сестер;
  • коли у нареченої у цей рік виходить заміж рідна сестра.

В який день можна виходити заміж

  • 3 числа;
  • 6 числа;
  • 10 числа;
  • 12 числа;
  • 15 числа;
  • 17 числа;
  • 21 числа;
  • 27 числа.
Читайте також:
У якому місяці не можна виходити заміж: народні прикметиЩо не можна робити незаміжнім дівчатам – прикмети

Теги
Весілля прикмети
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь