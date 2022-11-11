Існує безліч народних прикмет, які стосуються весілля та заручин. Наприклад, не можна виходити заміж сестрам в один рік.

Що стосується дати весілля, тут теж є список, коли цього робити не можна.

У якому місяці не можна виходити заміж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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У якому місяці не можна виходити заміж

За народними прикметами, категорично не можна виходити заміж у піст і поминальні суботи.

Також не можна виходити заміж:

У січні. Предки вважали, що жінки, які виходять заміж у другий місяць зими, будуть вдовами.

У березні. Пара, яка укладає шлюб у березні, може швидко розлучитися.

Квітень. Насправді цей місяць вважають спірним для одруження. З одного боку, у пари, яка вирішує побратися у квітні, буде бурхливе і емоційне сімейне життя. Однак воно буде зі скандалами та сварками.

Травень. Подейкують, що жінки, які виходять заміж у цьому місяці, будуть бідними у шлюбі.

Жовтень. Пари, які вирішили побратися у жовтні, можуть мати неспокійне життя.

Коли можна виходити заміж

Із серпня до листопада — найкращий час для заміжжя. Адже це якраз час до Різдвяного посту.

З кінця січня і до Масляної теж можна виходити заміж. Такий шлюб буде міцним та тривалим.

Пари, які одружуються з липня по вересень, будуть жити дуже яскраво та оригінально.

Які роки є несприятливими для весілля

якщо не минув рік від смерті близького родича нареченої або нареченого – це стосується батьків, бабусь, дідусів, рідних і двоюрідних братів і сестер;

коли у нареченої у цей рік виходить заміж рідна сестра.

В який день можна виходити заміж