Існує безліч народних прикмет, які стосуються весілля та заручин. Наприклад, не можна виходити заміж сестрам в один рік.
Що стосується дати весілля, тут теж є список, коли цього робити не можна.
У якому місяці не можна виходити заміж — читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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У якому місяці не можна виходити заміж
За народними прикметами, категорично не можна виходити заміж у піст і поминальні суботи.
Також не можна виходити заміж:
- У січні. Предки вважали, що жінки, які виходять заміж у другий місяць зими, будуть вдовами.
- У березні. Пара, яка укладає шлюб у березні, може швидко розлучитися.
- Квітень. Насправді цей місяць вважають спірним для одруження. З одного боку, у пари, яка вирішує побратися у квітні, буде бурхливе і емоційне сімейне життя. Однак воно буде зі скандалами та сварками.
- Травень. Подейкують, що жінки, які виходять заміж у цьому місяці, будуть бідними у шлюбі.
- Жовтень. Пари, які вирішили побратися у жовтні, можуть мати неспокійне життя.
Коли можна виходити заміж
- Із серпня до листопада — найкращий час для заміжжя. Адже це якраз час до Різдвяного посту.
- З кінця січня і до Масляної теж можна виходити заміж. Такий шлюб буде міцним та тривалим.
- Пари, які одружуються з липня по вересень, будуть жити дуже яскраво та оригінально.
Які роки є несприятливими для весілля
- якщо не минув рік від смерті близького родича нареченої або нареченого – це стосується батьків, бабусь, дідусів, рідних і двоюрідних братів і сестер;
- коли у нареченої у цей рік виходить заміж рідна сестра.
В який день можна виходити заміж
- 3 числа;
- 6 числа;
- 10 числа;
- 12 числа;
- 15 числа;
- 17 числа;
- 21 числа;
- 27 числа.
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