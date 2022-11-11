Що не можна робити незаміжнім дівчатам – прикмети

З давніх часів наші предки звертали увагу на багато побутових дрібниць, які й сформували сучасні прикмети та забобони.

Безліч прикмет присвячені весіллю, особливо незаміжнім дівчатам. Наші предки вірили, що є речі, які незаміжній дівчині не можна робити, аби успішно вийти заміж.

Що не можна робити незаміжній дівчині та які речі можуть відлякати весілля – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Прикмети для незаміжніх дівчат

Існує багато прикмет, пов’язаних з коханням та заміжжям. Тому дівчатам, які ще не зустріли кохання, варто знати, що можна робити, а що ні.

Наприклад, не можна передавати речі через поріг, за прикметою, це може забезпечити дівчині життя старої діви.

Щоби швидше вийти заміж, дівчина повинна мести підлогу в напрямку до вікна або столу, але від дверей. Крім того, не можна обмітати незаміжню, це відлякає щасливий шлюб.

Молодим дівчатам не можна робити зачіску при сторонніх та запрошувати когось у гості, коли вдома безлад. Це може уповільнити доленосну зустріч з майбутнім чоловіком.

Не варто носити каблучку на безіменному пальці до заміжжя — це віджене потенційних наречених. Також дуже погана прикмета — приміряти чужу весільну сукню чи фату. Ці забобони поширюються як на молодих дівчат, так і на маленьких дівчаток.

Крім того, дівчині не рекомендовано носити одяг, зшитий з весільної сукні. Наприклад, спідницю чи кофтинку, що шили зі старої сукні нареченої.

Щоб успішно вийти заміж, дівчина не повинна сидіти на столі, підвіконні чи кутах. Також не можна їсти, сидячи на порозі.

Якщо в родині дві доньки, то спочатку одружитися має старша. Якщо менша вийде заміж раніше, старша сестра залишиться в дівках.

У християнській вірі теж є певні прикмети на цю тему. Вважається, що дівчина повинна дотримуватися Великого посту, адже згідно зі стародавніми прикметами, недотримання цього правила відштовхує серйозних чоловіків.

Які прикмети прискорюють одруження

Згідно з народною прикметою, дівчина, яка бере участь у весільній метушні (допомагає нареченій з зачіскою, сукнею), може готуватися до власного заміжжя, адже найближчим часом їй зроблять пропозицію.

Незаміжня дівчина, що танцює на весіллі з чужим нареченим, також залучає удачу та скоро вийде заміж. Крім того, якщо на чужому весіллі дівчину випадково обливають шампанським, то вона теж найближчим часом стане дружиною.

Якщо молодиці приснилися померлі родичі, вона найближчим часом вийде заміж.

Ще одна цікава прикмета: коли друзі дарують дівчині кактуси, вони залучають в її життя нове кохання.

Вірити забобонам чи ні – особиста справа кожного, проте ці прикмети передають з покоління в покоління вже багато років.