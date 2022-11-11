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Астрологія

В каком месяце нельзя выходить замуж: народные приметы

11 ноября 2022, 18:22
Анна Голишевская Редактор сайта
Весілля
Источник: Unsplash

Существует множество народных примет, касающихся свадьбы и помолвки. К примеру, нельзя выходить замуж сестрам в один год.

Что касается даты свадьбы, то здесь тоже есть список, когда этого делать нельзя.

В каком месяце нельзя выходить замуж, читайте в материале Фактов ICTV.

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В каком месяце нельзя выходить замуж

По народным приметам, категорически нельзя выходить замуж в пост и поминальные субботы.

Также нельзя выходить замуж:

  • В январе. Предки считали, что женщины, выходящие замуж во второй месяц зимы, будут вдовами.
  • В марте. Пара, заключившая брак в марте, может быстро развестись.
  • В апреле. На самом деле этот месяц считают спорным для женитьбы. С одной стороны, у пары, которая решает обручиться в апреле, будет бурная и эмоциональная семейная жизнь. Однако она будет со скандалами и ссорами.
  • В мае. Говорят, что женщины, которые выходят замуж в этом месяце, будут бедными в браке.
  • В октябре. Пары, решившие обручиться в октябре, могут иметь неспокойную жизнь.

Когда можно выходить замуж

  • с августа по ноябрь — лучшее время для замужества, ведь это как раз время до Рождественского поста;
  • с конца января и до Масленицы тоже можно выходить замуж, такой брак будет крепким и длительным;
  • пары, которые женятся с июля по сентябрь, будут жить очень ярко и оригинально.

Какие годы неблагоприятны для свадьбы

  • если не истек год от смерти близкого родственника жениха или невесты — касается родителей, бабушек, дедушек, родных и двоюродных братьев и сестер;
  • когда у невесты в этот год выходит замуж родная сестра.

В какой день можно выходить замуж

  • 3 числа;
  • 6 числа;
  • 10 числа;
  • 12 числа;
  • 15 числа;
  • 17 числа;
  • 21 числа;
  • 27 числа.
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