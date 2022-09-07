Повний Місяць у жовтні 2022 року українці спостерігатимуть на початку місяця – 9 числа. Астрологічне явище відбудеться о 23:55 у знаку зодіаку Овен.

Повінь впливає на все живе на планеті. Можуть спостерігатись загострення захворювань, душевних розладів. Також підвищується потяг до негативних думок, тому намагайтеся себе від них захистити.

Крім того, Місяць в Овні може вплинути на підвищену імпульсивність. Найкраще відкласти справи, для яких потрібна точність, оскільки якщо щось піде не так, то обернеться негативно.

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Не слід планувати в цей період і важливі ділові зустрічі, переговори. Обережніше варто бути з гострими предметами та вогнем.

Повний місяць у жовтні 2022 – 14-й місячний день, який добрий для зміцнення родинних зв’язків.