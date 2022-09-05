У місячному календарі на жовтень 2022 року багато сприятливих, нейтральних та несприятливих днів. Необхідно знати, яке число позитивне, а яке – ні, щоб краще вибудувати свої плани або відкласти їх.

Місяць впливає на все живе на планеті як позитивно, так і негативно. Тому рекомендуємо вам ознайомитися з місячним календарем на жовтень 2022. Другий місяць осені почнеться зі сприятливого дня.

Фази Місяця у жовтні 2022

Зараз дивляться

1-8 жовтня – зростаючий Місяць.

9 жовтня – повний Місяць.

10-24 жовтня – спадний Місяць.

25 жовтня – новий Місяць.

26-31 жовтня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Сприятливий день, коли загострюється інтуїція та різноманітні здібності. Легко налагоджуються контакти та навіть романтичні стосунки.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Плідна дата для ділової активності. Необхідно бути самоорганізованим та уважним.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Складний день для спілкування. У цей період можуть випливти незакінчені справи, які заберуть багато сил. Найкраще вирушити в поїздку чи подорож.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Несприятлива дата. Потрібно бути готовим до боротьби із спокусами, обманом та ілюзіями. Стримуйте негативні емоції.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

Сприятливий період для творчості та кохання. У цей час добре просуваються будь-які справи та поставлені цілі.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Позитивний та енергетичний день. Здійснення планів призведе до позитивних результатів.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Цього дня краще не вибудовувати міжособистісні стосунки. Підвищена ймовірність конфліктів, сварок та непорозуміння.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

День самоаналізу. Якщо вдасться розібрати свої помилки і винести з них урок, з’явиться реальна можливість підняти авторитет і зміцнити своє становище в очах оточення.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

Вдалий день для починань. Якщо є пропозиції – озвучуйте їх, велика ймовірність, що вони знайдуть відгук.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

День спокус. Намагайтеся не спілкуватися з близькими – можуть бути конфлікти.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

Нейтральний період. Все перебуває в гармонії та рівновазі. Відчуваєте надлишок сил – направте на творчість або фізичну активність.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

День радості, буття та здобуття внутрішньої свободи. Гарний період для укладання шлюбу.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Несприятлива дата, коли можуть виникнути несподівані проблеми.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

В ідеалі – присвятити цей день собі та залишитися вдома. Негативний період для укладення шлюбу та будь-яких стосунків.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Бажано усамітнення, оскільки перебування в колективі загрожує конфліктними ситуаціями.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Найкраще зайнятися творчістю чи фізичною активністю. Корисна колективна робота та різноманітні поїздки.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

Цей день вдалий для побудови планів на майбутнє. Також корисно переосмислити життєвий досвід.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

Суперечлива дата. Будьте обережні і не починайте нових справ.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Нейтральний день. Намагайтеся не конфліктувати і не починайте нічого нового. Позитивний період для профілактики здоров’я.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. Присвятіть себе неквапливим справам.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Складний та критичний період. Утримайтеся від активної діяльності. Присвятіть день переосмисленню контактів, звільніться від непотрібних і подивіться на життя тверезим поглядом.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Витратьте час на вирішення старих справ. Корисне спілкування з представниками старшого покоління.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Хороший день для покупок – як дрібних, так і великих.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Несприятлива дата, коли можуть виявитися хронічні захворювання. Ймовірність депресивного стану, травм та обманів.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Нейтральний день. Найкраще підбити підсумки і завершити справи. Якщо хочете розпочати новий проєкт – перенесіть його.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

Позитивний період для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування чи дієти. Будь-які починання цього дня отримують додаткове енергетичне підживлення.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

День боротьби, агресивності та натиску. Загострення конфліктів між близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Сприятлива дата для торгівельних операцій та активних контактів.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

Під час прийняття рішень слід уникати поверхневих суджень, оскільки зростає схильність до необґрунтованого ризику.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Не варто нехтувати власними принципами. Виявіть максимальну свідомість і намагайтеся уникнути негативних впливів ззовні.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Останній день місяця – сприятливий. Позитивний період для романтичних стосунків та різноманітних контактів.