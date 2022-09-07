Полнолуние в октябре 2022 украинцы будут наблюдать в начале месяца — 9 числа. Астрологическое явление состоится в 23:55 в знаке зодиака Овен.

Полная Луна оказывает влияние на все живое на планете. Могут наблюдаться обострения заболеваний, душевных расстройств. Также повышается тяга к негативным мыслям, поэтому старайтесь себя от них оградить.

Кроме того, Луна в Овне может сказаться на повышенной импульсивности. Лучше всего отложить дела, для которых нужна точность, поскольку если что-то пойдет не так, то обернется негативно.

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Не следует планировать в этот период и важные деловые встречи, переговоры. Осторожнее стоит быть с острыми предметами и огнем.

Полнолуние в октябре 2022 — 14 лунный день, который хорош для укрепления родственных связей.