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Астрологія

Війна закінчиться влітку, але за 2 роки може повторитися: астролог назвала дату перемоги

12 Квітня 2022, 15:20
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Війна закінчиться влітку, але за 2 роки може повторитися: астролог назвала дату перемоги
Джерело: Depositphotos

Війна в Україні може закінчитися 10 липня 2022 року, переконана астрологиня Марія Онищенко.

16 квітня буде поєднання трьох планет. Цей день символізуватиме чудо і буде дуже сприятливим для України.

– Те, чого ми дуже прагнули, здійсниться у такий спосіб, який ніхто навіть не міг уявити. Це будуть події, які вирішать усе.

За прогнозами астрологині, події в Україні розгортатимуться у такій послідовності:

  • 24 квітня – припинення вогню;
  • 30 квітня – переговори, які нарешті зможуть поставити крапку у війні;
  • 16 травня – підписання Україною якогось документа.

Попри те, що астрологічною датою завершення війни в Україні є 10 липня 2022 року, вона може повторитися через 2-2,5 роки.

– За найгіршим сценарієм це може бути, якщо за цей час Україна як слід не підготується і не захистить свої кордони, – переконана астрологиня.

На відбудову країни піде 5-7 років, після цього на неї чекає економічний та політичний стрибок. Україна вийде на міжнародний рівень як нова європейська держава з потужним політичним устроєм.

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Джерело
Зірковий шлях
Теги
Війна в Україні , Володимир Путін
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