Війна в Україні може закінчитися 10 липня 2022 року, переконана астрологиня Марія Онищенко.
16 квітня буде поєднання трьох планет. Цей день символізуватиме чудо і буде дуже сприятливим для України.
– Те, чого ми дуже прагнули, здійсниться у такий спосіб, який ніхто навіть не міг уявити. Це будуть події, які вирішать усе.
За прогнозами астрологині, події в Україні розгортатимуться у такій послідовності:
- 24 квітня – припинення вогню;
- 30 квітня – переговори, які нарешті зможуть поставити крапку у війні;
- 16 травня – підписання Україною якогось документа.
Попри те, що астрологічною датою завершення війни в Україні є 10 липня 2022 року, вона може повторитися через 2-2,5 роки.
– За найгіршим сценарієм це може бути, якщо за цей час Україна як слід не підготується і не захистить свої кордони, – переконана астрологиня.
На відбудову країни піде 5-7 років, після цього на неї чекає економічний та політичний стрибок. Україна вийде на міжнародний рівень як нова європейська держава з потужним політичним устроєм.