Закінчується період ретро Меркурію, і тема залучення Білорусі у війну проти України знову активно обговорюється у ЗМІ.

Найбільш напружений період для вторгнення — з 1 до 9 жовтня, переконана астролог Олена Кравченко.

Ретроградний Плутон розвертається у прямий рух, а це зажди активізація важливих світових процесів, пов’язаних із військовою тематикою/революціями/ескалаціями/владними перебудовами. Зростає вірогідність небезпечних сценаріїв, сильних боїв.

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За словами астролога, це загальна тенденція, але треба ще аналізувати в контексті власне карти України. Наприклад, на минулому розвороті Плутону нам підписали лендліз. На цьому розвороті — ми, ймовірно, матимемо не ескалацію, а далі вирішуватимемо конкретні постачання по лендлізу.

– Враховуючи карту власне України та президента Володимира Зеленського (бо визначні події для країни завжди відображаються у карті очільника держави), то я навпаки бачу закордонну допомогу, а не ескалацію, – каже астролог Кравченко.

Конфронтація з сусідами в карті є, але це давній аспект і програвся він саме вторгненням РФ, а не Білорусі.

Це, ймовірно, психологічні маневри/балачки. Період із 1 до 9 жовтня не є яскраво вираженим, але можливість є. Однак астролог наголошує – йдеться саме про залученість білоруських Збройних сил.