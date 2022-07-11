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Не чекайте сонця: таролог побачив “могильну плиту” в майбутньому Росії

11 Липня 2022, 16:43
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Не чекайте сонця: таролог побачив “могильну плиту” в майбутньому Росії
Джерело: Depositphotos

Майбутнє Росії буде несолодким, а на духовну трансформацію народу в найкращому випадку знадобиться 10 років. Такий прогноз на картах таро зробили нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко.

Колода ключів – карта, що символізує, що потрібно кудись йти. Враховуючи, що дуже багато світлих умів виїхало з РФ, це вже почалося (Розпад. – Ред.) і активно продовжується.

Водночас розклад таро чітко показує, що росіянам точно не варто чекати на сонце.

– Добре не буде, тепленького місця не знайдеться. Але знайдеться могильна плита. Розуміння того, що все зроблено не так, прийде швидко, різко і, на жаль, катастрофічно.

Карта Королева кубків свідчить, що в РФ повністю зміняться символи віри та релігія. І саме на основі релігії відбудеться розпад.

Зараз дивляться

– Щоб провести духовну трансформацію, Росії знадобиться щонайменше 10 років. Це оптимістичний прогноз. Думаю, йдеться навіть про 40-50 років чи навіть десять поколінь.

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