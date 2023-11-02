Церква в Росії підпорядковується диктатору Володимиру Путіну, тож виконуватиме всі його накази. У цьому переконаний мольфар Макс Гордєєв. Так само РПЦ готова відправити своїх прихожан на війну проти України, якщо надійде така вказівка. Російські священники проводять з людьми відповідну роботу, показали карти.

– Вони їх налаштовують на те, щоби ті вбивали. Вони це виправдовують тим, що вбивати – це нормальна історія. Їм кажуть: “Вбивайте, бо це ваш ворог – це Сатана”, – зауважив таролог.

Росіяни слухняно сприймають усе, що їм навіюють у церкві. Тому вони готові виконувати будь-який злочинний наказ, каже Макс Гордєєв.

– Там все підпорядковується Сатані. І головний Сатана, що там править, – це Путін”, – резюмував таролог.

За словами Макса Гордєєва, схильність до надмірного вживання алкоголю та гіпнабельність росіян робить їх слухняними ляльками. Через це вони будуть вбивати будь-кого за наказом. Зараз вони намагаються знищити українців, але якщо їм скажуть вбивати ще когось, вони це теж виконають, упевнений мольфар.

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Що раніше казав мольфар

Раніше Макс Гордєєв побачив, що чекає на Україну цієї зими. Зокрема, йдеться про можливі блекаути.

Також карти показали йому, хто фінансує ХАМАС та чи причетна до цього Росія.

Таролог також переконаний, що Україна може знищити Чорноморський флот РФ.