Церковь в России подчиняется диктатору Владимиру Путину, поэтому будет выполнять все его приказы. В этом убежден мольфар Макс Гордеев. Так же РПЦ готова отправить своих прихожан на войну против Украины, если поступит такое указание. Российские священники проводят с людьми соответствующую работу, показали карты.

— Они их настраивают на то, чтобы те убивали. Они это оправдывают тем, что убивать — это нормальная история. Им говорят: “Убивайте, потому что это ваш враг — это Сатана”, — отметил таролог.

Россияне послушно воспринимают все, что им внушают в церкви. Поэтому они готовы выполнять любой преступный приказ, говорит Макс Гордеев.

— Там все подчиняется Сатане. И главный Сатана, который там правит, — это Путин”, — резюмировал таролог.

По словам Макса Гордеева, склонность к чрезмерному употреблению алкоголя и гипнабельность россиян делает их послушными куклами. Из-за этого они будут убивать любого по приказу. Сейчас они пытаются уничтожить украинцев, но если им скажут убивать еще кого-то, они это тоже выполнят, уверен мольфар.

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Что ранее говорил мольфар

Ранее Макс Гордеев увидел, что ждет Украину этой зимой. В частности, речь идет о возможных блэкаутах.

Также карты показали ему, кто финансирует ХАМАС и причастна ли к этому Россия.

Таролог также убежден, что Украина может уничтожить Черноморский флот РФ.