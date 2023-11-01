Цієї зими в Україні буде набагато менше проблем з електроенергією, ніж минулого року.

Про в ефірі Ранку у великому місті розповів мольфар і таролог Макс Гордєєв.

Однак він зазначив, що росіяни не полишать намірів знищити об’єкти критичної інфраструктури України.

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– Ближче до зими, так, будуть блекаути. Але це буде десь 50% від того, що було у попередньому році, – сказав мольфар.

Що раніше казав мольфар

Нещодавно Макс Гордєєв побачив, що буде з Чорноморським флотом Росії. Мольфар упевнений, що Україна зможе його знищити.

Як показали карти, окупанти вже починають звідти тікати, оскільки “відчувають щось жахливе”.

Також Гордєєв заявляв, що конфлікт України та Росії буде довшим, ніж відкрита війна. За його словами, кінець війни не означатиме завершення всіх подій.