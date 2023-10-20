Конфлікт України та Росії буде довшим, ніж відкрита війна. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи готується Росія до тривалої війни.

Розклад карт показав, що це питання не зовсім про війну, і її кінець не означає завершення всіх подій.

– Тут радше про конфлікт. Навіть якщо війна закінчиться, то конфлікт – ні. Карти в цьому питанні не можуть відрізнити одне від іншого. Конфлікт – це коли ми будемо ворогувати з РФ словесно. Загалом, ця історія надовго, – зазначає мольфар.

Гордєєв додав, що якщо питання тільки про війну, то щодо затяжної битви він не впевнений.

Зараз дивляться

– Я бачу своєрідні етапи, тож ми чітко показуємо, що наша незалежність буде набирати все більше обертів, – зазначив мольфар.

Раніше мольфар розкрив, скільки ще триватиме війна. Він зазначив, що є ключові проблеми, які заважають цьому закінчитися. Є персона, яка зацікавлена в продовженні війни, і це на тлі втоми воїнів.