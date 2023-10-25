Мольфар і таролог Макс Гордєєв побачив, що буде з Чорноморським флотом Росії. Упевнений, Україна зможе його знищити.

За словами мольфара, російський флот буде розбито у Чорному морі. Ба більше, карти показали, що окупанти звідти вже починають тікати.

– Не зараз, але буде, 100%. Я вам більше скажу, Сімка мечів говорить про те, що вони розграбовують все там і тікають. Вони вже відчувають, що щось буде жахливе. Так насправді і буде, – каже мольфар.

Додає, росіяни правильно використовують свою інтуїцію. І вже багато хто з генералів та інших людей залишають країну та просять політичного прихистку.

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Також мольфар побачив, чи припинить Польща підтримувати України. Каже, жодного конфлікту країнами не було, його просто роздули для підігравання прокремлівській пропаганді.

Тож Гордєєв упевнений, союз як був, так і буде надалі.