З 14 до 27 липня настає час спадного Місяця. Гороскоп для кожного знака зодіаку на цей період підготував відомий екстрасенс і таролог, учасник Міжнародної битви екстрасенсів 21 сезону на СТБ Віктор Литовський.

— Спадний Місяць у липні 2022 року є особливим періодом. Для деяких знаків зодіаку він принесе неприємні розчарування та втрати, а для інших стане часом унікальних можливостей практично у всіх починаннях. У будь-якому випадку необхідно шукати гармонію і не йти на крайнощі. Самовладання, зібраність і контроль будуть певного роду “рукою на пульсі”, яка допоможе вам вийти з життєвих ситуацій із мінімальними втратами та найбільш сприятливим результатом. Кінець липня 2022 року характерний тим, що багатьом знакам зодіаку буде підготовлено певні випробування та труднощі, яким практично неможливо запобігти, але до яких можна підготуватися і максимально, наскільки це можливо, нівелювати негативні наслідки, — каже Литовський.

Овни

Представники Овнів – найчастіше вразливі та амбітні люди, тому у липні вони мають постаратися тримати себе в руках. Необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб відпустити ненадовго свій шалений ритм життя і поринути у приємний вир легкого розслаблення.

Це стосується всіх аспектів життя Овнів: роботи, дому, сім’ї, спілкування з близькими та рідними людьми. Цього місяця не рекомендовано ухвалювати рішення, керуючись лише холодним розумом, варто прислухатися до поклику свого серця.

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Також варто відсунути на другий план усі конфліктні ситуації й розбіжності та якомога більше часу приділити своїм рідним, родині та близьким.

Тельці

Для представників Тельців період спадного Місяця у липні буде сприятливим для початку нових, перспективних проєктів, які своєю чергою можуть принести не лише прибуток, а й визнання з боку як керівництва, так і покровителів, а також колективу.

Також Тільцям спадний Місяць підготував несподіване поповнення фінансового рахунку: це може бути збільшення зарплати, премія за успішну роботу, грошовий виграш або довгоочікуване повернення давніх боргів.

Дехто з вас захоче змінити роботу. Зробити це можна буде, лише якщо ви вже знайшли нове місце. Якщо ж подібні думки є лише проєктами чи спонтанним бажанням, не поспішайте звільнятися. Інакше існує величезний ризик опинитися в некомфортному і підвішеному стані, без засобів для існування.

Близнюки

Близнюкам у період спадного Місяця доведеться багато часу присвятити сім’ї, близьким, рідним і дітям. Водночас необхідно зробити все можливе, щоб наповнити цей час позитивними думками, ситуаціями та емоціями. Вони стануть “рятівним колом”, яке витягне Близнюків із виру проблем.

Щоб пережити цей нелегкий період, необхідно постаратися проявити максимум розуміння та чуйності до вашого оточення. Терпіння і більше позитивного настрою, як би не було складно.

Пам’ятайте, ця праця окупиться незабаром, оскільки справи налагодяться, а позитивні спогади будуть приємним бонусом.

Раки

У період спадного Місяця Раків чекає безліч приємних і насичених подій, які принесуть яскраві та позитивні емоції. Цей час ідеально підходить для зустрічей з друзями, а також рідними та близькими, що наповнить вас життєвою енергією.

Незабаром вам стане в пригоді, оскільки ближче до кінця місяця у вас можуть з’явитися нові проєкти і починання, на які йтиме максимум часу, сил та енергії.

Особливо уважно Раки повинні прислухатися до себе, своєї інтуїції та серця, але не варто нехтувати “підказками”, які подаватиме Всесвіт.

Також цей час буде сприятливим для тих представників знаку, які перебувають у пошуку своєї другої половинки. Не втрачайте можливості вільний час проводити в компанії приємних людей, намагайтеся заводити нові знайомства.

Леви

Спадний Місяць у липні 2022 для Левів підготував низку випробувань, насамперед пов’язаних з роботою.

Пам’ятайте, що б не відбувалося у вас на роботі, не варто здавати своїх позицій. Нікому не дозволяйте скористатися вашою лагідністю, інакше вам просто сядуть на шию. На жаль, часто вашу людяність можуть сприймати за слабкість, але це далеко не так.

З іншого боку, представникам цього знака зодіаку зірки рекомендують зберігати спокій у будь-якій ситуації. Ваш вогненний темперамент може зіграти з вами злий жарт, особливо це стосується особистого життя.

І хоча ви дуже швидко охолонете, сказані слова на емоціях вже не можна буде повернути назад. Виявіть холоднокровність і подбайте про те, щоб налагодити стосунки з близькими людьми.

Діви

Для представників Дів липень 2022 року пройде під гаслом Все, що не робиться, все на краще. Велика ймовірність того, що цей місяць, а особливо час спадного Місяця, пройде не за раніше встановленим планом.

Але не варто переживати, оскільки результати, які ви отримаєте, будуть значно кращими, ніж ви могли цього очікувати і планували спочатку.

Також цей місяць принесе безліч випробувань, успішно пройшовши які, представники цього знаку зодіаку відкриють нові фінансові шляхи та блага, а також можливості, якими не варто нехтувати.

Терези

Для Терезів цей місяць виявиться вирішальним у багатьох ключових питаннях, які так довго турбували. Потрібно бути уважними та обережними в ухваленні рішень, адже неправильно зроблений вибір може вплинути не лише на ситуацію загалом, а й на життя людей з вашого близького оточення.

Також у період спадного Місяця потрібно приділити особливу увагу здоров’ю. Необхідно прислухатися до свого організму, оскільки втрачені сигнали можуть стати причиною непоправних наслідків у майбутньому.

Однак не варто лякатися раніше часу, найімовірніше, всі проблеми будуть пов’язані з невмінням пошкодувати себе і вчасно увімкнути здоровий егоїзм.

Скорпіони

Спадний Місяць у липні 2022 підготував низку труднощів і випробувань для Скорпіонів. Проте вони підуть вам на користь і будуть з легкістю подолані. Ба більше, цей період дає можливість допомогти не тільки собі, а й навколишнім, а найскладніші, на перший погляд, ситуації, можуть бути трансформовані у фундамент для нових успішних починань.

Ваша комунікабельність і вміння вибудувати діалог принесуть не тільки успіх у цих починаннях, але й стануть каталізатором для зав’язування нових і корисних знайомств.

Стрільці

Спадний Місяць буде не легким часом практично для всіх, хто народжений під сузір’ям Стрільця. Проте навіть цей період стане плідним і багатим на несподівані, а іноді й зовсім непередбачувані події.

У липні 2022 року Стрільцям доведеться завзято працювати над новими проєктами, а також докласти чимало зусиль, щоб зберегти планку, яка вже є.

Ближче до кінця місяця буде можливість провести час з рідними, який принесе легкість у спілкуванні з навколишніми.

Козероги

Період спадного Місяця обіцяє Козерогам велику кількість ділових контактів, а також безліч поїздок та переміщень. Представникам цього знаку зодіаку буде надана унікальна можливість, як губка, вбирати в себе отриману інформацію та вміло використовувати її для досягнення своїх цілей.

Також Козерогам у цей період рекомендовано бути готовими боротися та відстоювати свої інтереси. У таких ситуаціях необхідно стояти на своєму, не здаватися та поставити своїх опонентів на місце. Пам’ятайте, що у вас обов’язково все вийде.

Також цей період ідеально підходить для поїздок, причому абсолютно будь-яких.

Водолії

Липень у спадний період для Водоліїв пройде дуже спокійно і гладко. Нарешті у представників цього знака з’явиться можливість хоч трохи видихнути і насолодитися довгоочікуваним відпочинком, набратися сил і терпіння.

Також це чудова нагода для того, щоб будувати свої плани на найближчий час. Пам’ятайте, що цей відпочинок заслужений, і постарайтеся скористатися ним по максимуму.

Однак період спадного Місяця, як і для багатьох знаків зодіаку, деяким з Водоліїв може завдати фінансових втрат. Не варто необачно ставитися до грошей, постарайтеся уникати спонтанних покупок, а також докладіть максимум зусиль до планування сімейного бюджету.

Риби

Риб в період спадного Місяця практично нічого не зможе вибити з рівноваги, оскільки вони будуть спокійні, а також налаштовані і рішучі.

Зосередженість і впевненість дозволять завершити цей період спокійно, а здоровий прагматизм стане запорукою успіху у вирішенні практично будь-яких питань.

Цей час сприятливий для комунікації з навколишніми. Якщо ви давно хотіли щиро поговорити з близькою людиною, цей час настав. Завдяки цій розмові з’явиться можливість отримати допомогу, підтримку чи пораду в ситуації, яка здаватиметься безвихідною.