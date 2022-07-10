С 14 по 27 июля наступает время убывающей Луны. Гороскоп для каждого знака зодиака на этот период подготовил известный экстрасенс и таролог, участник Международной битвы экстрасенсов 21 сезона на СТБ Виктор Литовский.

— Убывающая луна в июле 2022 года является особенным периодом. Для некоторых знаков зодиака она принесет досадные разочарования и потери, а для других станет временем уникальных возможностей практически во всех начинаниях. В любом случае необходимо искать гармонию и не уходить в крайности. Самообладание, собранность и контроль будут определенного рода “рукой на пульсе“, которая поможет вам выйти из жизненных ситуаций с минимальными потерями и наиболее благоприятным исходом. Конец июля 2022 года характерен тем, что многим знакам зодиака будут подготовлены определенные испытания и трудности, которые практически невозможно предотвратить, но к которым можно подготовиться и максимально, насколько это возможно, нивелировать негативные последствия, — говорит Литовский.

Овны

Представители Овнов – часто уязвимые и амбициозные люди, поэтому в июле они должны постараться держать себя в руках. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы отпустить ненадолго свой безумный ритм жизни и погрузиться в приятный водоворот легкого расслабления.

Это касается всех аспектов жизни Овнов: работы, дома, семьи, общения с близкими и родными людьми. В этом месяце не рекомендуется принимать решения, руководствуясь только холодным умом, следует прислушиваться к зову своего сердца.

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Также следует отодвинуть на второй план все конфликтные ситуации и разногласия и как можно больше времени уделить своим родным, семье и близким.

Тельцы

Для представителей Тельцов период убывающей Луны в июле будет благоприятным для начала новых перспективных проектов, которые, в свою очередь, могут принести не только прибыль, но и признание со стороны как руководства, так и покровителей, а также коллектива.

Также Тельцам убывающая Луна подготовила неожиданное пополнение финансового счета: это может быть увеличение зарплаты, премия за успешную работу, денежный выигрыш или долгожданный возврат давних долгов.

Некоторые из вас захотят сменить работу. Сделать это можно будет, только если вы уже нашли новое место. Если же подобные мысли являются лишь проектами или спонтанным желанием, не торопитесь увольняться. Иначе существует огромный риск оказаться в некомфортном и подвешенном состоянии без средств к существованию.

Близнецы

Близнецам в период убывающей Луны придется много времени посвятить семье, близким, родным и детям. В то же время необходимо сделать все возможное, чтобы наполнить это время положительными мыслями, ситуациями и эмоциями. Они станут “спасательным кругом”, который вытащит Близнецов из водоворота проблем.

Чтобы пережить этот нелегкий период, необходимо постараться проявить максимум понимания и отзывчивости к вашему окружению. Терпение и больше положительного настроения, как бы ни было сложно.

Помните, этот труд окупится в скором времени, поскольку дела наладятся, а положительные воспоминания будут приятным бонусом.

Раки

В период убывающей Луны Раков ожидает множество приятных и насыщенных событий, которые принесут яркие и положительные эмоции. Это время идеально подходит для встреч с друзьями, а также с родными и близкими, что наполнит вас жизненной энергией.

В скором времени она вам пригодится, поскольку ближе к концу месяца у вас могут появиться новые проекты и начинания, на которые уйдет максимум времени, сил и энергии.

Особенно внимательно Раки должны прислушиваться к себе, своей интуиции и сердцу, но не стоит пренебрегать подсказками, которые будет подавать Вселенная.

Также это время будет благоприятно для тех представителей знака, которые находятся в поиске своей второй половинки. Не упускайте возможности свободное время проводить в компании приятных людей, старайтесь заводить новые знакомства.

Львы

Убывающая Луна в июле 2022 для Львов подготовила ряд испытаний, прежде всего связанных с работой.

Помните, что бы ни происходило у вас на работе, не стоит сдавать свои позиции. Никому не позволяйте воспользоваться вашей кротостью, иначе вам просто сядут на шею. К сожалению, часто вашу человечность могут воспринимать как слабость, но это далеко не так.

С другой стороны, представителям этого знака зодиака звезды советуют сохранять спокойствие в любой ситуации. Ваш огненный темперамент может сыграть с вами злую шутку, особенно это касается личной жизни.

И хотя вы очень быстро остынете, сказанные слова на эмоциях уже нельзя будет повернуть вспять. Выявите хладнокровие и позаботьтесь о том, чтобы наладить отношения с близкими людьми.

Девы

Для представителей Дев июль 2022 пройдет под лозунгом Все, что не делается, все к лучшему. Большая вероятность того, что этот месяц, а особенно время убывающей Луны, пройдет не по ранее установленному плану.

Но не стоит переживать, поскольку результаты, которые вы получите, будут значительно лучше, чем вы могли этого ожидать и планировали сначала.

Также этот месяц принесет множество испытаний, успешно пройдя которые, представители этого знака зодиака откроют новые финансовые пути и блага, а также возможности, которыми не стоит пренебрегать.

Весы

Для Весов этот месяц окажется решающим по многим ключевым вопросам, которые так долго беспокоили. Нужно быть внимательными и осторожными в принятии решений, ведь неправильно сделанный выбор может повлиять не только на ситуацию в целом, но и на жизнь людей из близкого окружения.

Также в период убывающей Луны нужно уделить особое внимание здоровью. Необходимо прислушиваться к своему организму, поскольку потерянные сигналы могут стать причиной непоправимых последствий в будущем.

Однако не стоит пугаться раньше времени, вероятнее всего, все проблемы будут связаны с неумением пожалеть себя и вовремя включить здоровый эгоизм.

Скорпионы

Убывающая луна в июле 2022 подготовила ряд трудностей и испытаний для Скорпионов. Однако они пойдут вам на пользу и будут с легкостью преодолены. Более того, этот период дает возможность помочь не только себе, но и окружающим, а самые сложные, на первый взгляд, ситуации, могут быть трансформированы в фундамент для новых успешных начинаний.

Ваша коммуникабельность и умение выстроить диалог принесут не только успех в этих начинаниях, но станут катализатором для завязывания новых и полезных знакомств.

Стрельцы

Убывающая луна будет не легким временем практически для всех, кто рожден под созвездием Стрельца. Однако даже этот период станет плодотворным и богатым неожиданными, а иногда и совсем непредсказуемыми событиями.

В июле 2022 года Стрельцам придется упорно работать над новыми проектами, а также приложить немало усилий, чтобы сохранить уже имеющуюся планку.

Ближе к концу месяца будет возможность провести время с родными, которое принесет легкость в общении с окружающими.

Козероги

Период убывающей Луны обещает Козерогам множество деловых контактов, а также поездок и перемещений. Представителям этого знака зодиака будет предоставлена ​​уникальная возможность, как губка, впитывать полученную информацию и умело использовать ее для достижения своих целей.

Козерогам в этот период рекомендовано быть готовыми бороться и отстаивать свои интересы. В таких ситуациях необходимо стоять на своем, не сдаваться и поставить своих оппонентов на место. Помните, что у вас все обязательно получится.

Также этот период идеально подходит для поездок, причем абсолютно любых.

Водолеи

Июль в убывающий период для Водолеев пройдет очень спокойно и гладко. Наконец-то у представителей этого знака появится возможность хоть немного выдохнуть и насладиться долгожданным отдыхом, набраться сил и терпения.

Также это отличный повод для того, чтобы строить свои планы на ближайшее время. Помните, что этот отдых заслуженный, и постарайтесь воспользоваться им по максимуму.

Однако период убывающей Луны, как и для многих знаков зодиака, некоторым из Водолеев может принести финансовые потери. Не стоит опрометчиво относиться к деньгам, постарайтесь избегать спонтанных покупок, а также приложите максимум усилий по планированию семейного бюджета.

Рыбы

Рыб в период убывающей Луны практически ничего не сможет выбить из равновесия, поскольку они будут спокойны, а также настроены и решительны.

Сосредоточенность и уверенность позволят завершить этот период спокойно, а здоровый прагматизм станет залогом успеха в решении практически любых вопросов.

Это время благоприятно для коммуникации с окружающими. Если вы давно хотели откровенно поговорить с близким человеком, это время пришло. Благодаря этому разговору появится возможность получить помощь, поддержку или совет в ситуации, которая будет казаться безвыходной.