Повний місяць — дуже сильний період з погляду енергетики, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21-ї Битви екстрасенсів на СТБ Жаля Алекперова. На що варто звернути увагу представникам кожного із зодіакальних сузір’їв 13 липня — гороскоп на повний місяць підготувала екстрасенс.

Овни

У цей час ви можете зробити впевнений крок до виконання бажань. Водночас надмірна емоційність може завадити вам дивитися на ситуацію зрозуміло. А тому перш ніж ухвалювати рішення, варто порадитися з близькими людьми.

Тельці

У цей період зірки обіцяють Тельцям успіх у фінансовій сфері. Раз у раз з’являтимуться можливості отримати додатковий дохід. Будьте уважні, щоб не проґавити свій шанс.

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Близнюки

Близнюкам варто бути обережнішими у спілкуванні з новими людьми. Ваша довірливість у цей період може призвести до неприємних наслідків. А тому у відповідальних завданнях намагайтеся покладатися лише на себе.

Раки

Ракам варто звернути увагу на своє здоров’я — є велика ймовірність того, що про себе нагадають хронічні недуги. А от в особистих стосунків одиноким серцям зірки судять романтику. Не проґавте доленосне знайомство.

Леви

Для Левів — це час для творчості. Зараз натхнення буде вашим найчастішим гостем. Головне при цьому не відкладати на потім реалізацію своїх ідей.

Діви

У цей час Діви можуть стати заручниками власних почуттів. Надмірна запальність та дратівливість – прямий шлях до конфліктів. Щоб уникнути цього, намагайтеся частіше відволікатися на ті справи, які приносять вам розрядку. Читання книг, малювання або просто прогулянка на свіжому повітрі допоможуть перейти на позитив.

Терези

Не варто поспішати з висновками щодо подій, що відбуваються. Те, що здається вам складною проблемою, цілком може виявитися вдалим шансом прийти до бажаних висот. Головне при цьому подивитися на ситуацію під правильним кутом.

Скорпіони

У цей період багато Скорпіонів будуть схильні до самокопання. Але постарайтеся направити свою енергію до іншого русла. Тим більше, що розташування небесних тіл обіцяє вам багато чудових перспектив.

Стрільці

Ваша замкнутість та зацикленість на проблемах може стати причиною сварок із близькими людьми. Щоб цього уникнути, намагайтеся частіше звертати увагу на позитивні події, яких буде чимало у вашому житті. І звичайно ж — щиро говоріть із близькими.

Козероги

Впертість Козерогів у цей час може досягти свого піку. І це зіграє не на користь представників знака. Щоб не зашкодити собі, намагайтеся не вступати у суперечки з навколишніми і частіше прислухайтеся до думки близьких людей.

Водолії

У цей період Водолії можуть страждати від надмірної неуважності. Є велика ймовірність випустити з уваги важливі моменти і припуститися серйозних помилок. Тому намагайтеся чітко планувати свій час і перевіряйте себе по кілька разів.

Риби

У цей період Риб буде супроводжувати успіх. Раз у раз на шляху можуть з’являтися люди, які сприяють подоланню перешкод на вашому шляху. Не пропустіть момент!