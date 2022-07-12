Повний місяць — дуже сильний період з погляду енергетики, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21-ї Битви екстрасенсів на СТБ Жаля Алекперова. На що варто звернути увагу представникам кожного із зодіакальних сузір’їв 13 липня — гороскоп на повний місяць підготувала екстрасенс.
- Овни
У цей час ви можете зробити впевнений крок до виконання бажань. Водночас надмірна емоційність може завадити вам дивитися на ситуацію зрозуміло. А тому перш ніж ухвалювати рішення, варто порадитися з близькими людьми.
- Тельці
У цей період зірки обіцяють Тельцям успіх у фінансовій сфері. Раз у раз з’являтимуться можливості отримати додатковий дохід. Будьте уважні, щоб не проґавити свій шанс.
- Близнюки
Близнюкам варто бути обережнішими у спілкуванні з новими людьми. Ваша довірливість у цей період може призвести до неприємних наслідків. А тому у відповідальних завданнях намагайтеся покладатися лише на себе.
- Раки
Ракам варто звернути увагу на своє здоров’я — є велика ймовірність того, що про себе нагадають хронічні недуги. А от в особистих стосунків одиноким серцям зірки судять романтику. Не проґавте доленосне знайомство.
- Леви
Для Левів — це час для творчості. Зараз натхнення буде вашим найчастішим гостем. Головне при цьому не відкладати на потім реалізацію своїх ідей.
- Діви
У цей час Діви можуть стати заручниками власних почуттів. Надмірна запальність та дратівливість – прямий шлях до конфліктів. Щоб уникнути цього, намагайтеся частіше відволікатися на ті справи, які приносять вам розрядку. Читання книг, малювання або просто прогулянка на свіжому повітрі допоможуть перейти на позитив.
- Терези
Не варто поспішати з висновками щодо подій, що відбуваються. Те, що здається вам складною проблемою, цілком може виявитися вдалим шансом прийти до бажаних висот. Головне при цьому подивитися на ситуацію під правильним кутом.
- Скорпіони
У цей період багато Скорпіонів будуть схильні до самокопання. Але постарайтеся направити свою енергію до іншого русла. Тим більше, що розташування небесних тіл обіцяє вам багато чудових перспектив.
- Стрільці
Ваша замкнутість та зацикленість на проблемах може стати причиною сварок із близькими людьми. Щоб цього уникнути, намагайтеся частіше звертати увагу на позитивні події, яких буде чимало у вашому житті. І звичайно ж — щиро говоріть із близькими.
- Козероги
Впертість Козерогів у цей час може досягти свого піку. І це зіграє не на користь представників знака. Щоб не зашкодити собі, намагайтеся не вступати у суперечки з навколишніми і частіше прислухайтеся до думки близьких людей.
- Водолії
У цей період Водолії можуть страждати від надмірної неуважності. Є велика ймовірність випустити з уваги важливі моменти і припуститися серйозних помилок. Тому намагайтеся чітко планувати свій час і перевіряйте себе по кілька разів.
- Риби
У цей період Риб буде супроводжувати успіх. Раз у раз на шляху можуть з’являтися люди, які сприяють подоланню перешкод на вашому шляху. Не пропустіть момент!