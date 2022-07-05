Це літо стане переломним моментом і дозволить нарешті росіянам зрозуміти, що до чого. Свій прогноз про те, коли розпочнуться перші бунти в РФ, зробили нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко.

– Літо буде переломним моментом. Швидко пронесеться інформація, з якої всім стане ясно хто є хто. Саме цього літа росіяни зрозуміють, як їх обдурили. Багато хто зрозуміє, що вони загралися. Багато мам переживатимуть за своїх дітей, які “згорять” на війні.

Першу сильну заворушку ми побачимо через 4 місяці. Це Чечня і Дагестан, ми чітко бачимо мусульман. Думаю, Кавказькі республіки будуть першими, хто розпочне якийсь бунт. Перші потужні бунти будуть у жовтні.