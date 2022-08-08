У вересні 2022 року очікується декілька магнітних бур. Більшість із них – слабкої та середньої інтенсивності.
Саме сонячні спалахи є джерелом магнітних бур, які й турбують безліч людей, особливо метеозалежних. Для деяких ці періоди – погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань чи головний біль.
Відносно безпечні проміжки першого місяця осені – з 1 по 5 вересня, з 17 по 21 вересня і з 22 по 26 вересня.
Дати магнітних бур у вересні 2022
Сильна магнітна буря очікується вже 6 вересня. Вона триватиме цілий день, тож рекомендується обмежити фізичні навантаження.
Буря слабкої інтенсивності буде 10 числа. Щоб хоч якось себе застерегти – випийте трав’яного чаю.
13 вересня сонячний спалах прогнозується середньої інтенсивності. Цього дня – уникайте стресових ситуацій. Через кілька днів – 16 числа буря також буде середньою.
Слабка магнітна буря очікується 22 вересня. Рекомендується зменшити активність та попити трав’яного чаю.
26 вересня остання магнітна буря першого місяця осені і вона буде сильною. Слід простежити за здоров’ям та обмежити фізичні навантаження.
Як захиститися від негативного впливу магнітних бур у вересні 2022 року
- не вживайте смажену та жирну їжу;
- відмовтеся від спиртних напоїв;
- стежте за режимом сну;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- рекомендується контрастний душ.