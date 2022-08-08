У вересні 2022 року очікується декілька магнітних бур. Більшість із них – слабкої та середньої інтенсивності.

Саме сонячні спалахи є джерелом магнітних бур, які й турбують безліч людей, особливо метеозалежних. Для деяких ці періоди – погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань чи головний біль.

Відносно безпечні проміжки першого місяця осені – з 1 по 5 вересня, з 17 по 21 вересня і з 22 по 26 вересня.

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Дати магнітних бур у вересні 2022

Сильна магнітна буря очікується вже 6 вересня. Вона триватиме цілий день, тож рекомендується обмежити фізичні навантаження.

Буря слабкої інтенсивності буде 10 числа. Щоб хоч якось себе застерегти – випийте трав’яного чаю.

13 вересня сонячний спалах прогнозується середньої інтенсивності. Цього дня – уникайте стресових ситуацій. Через кілька днів – 16 числа буря також буде середньою.

Слабка магнітна буря очікується 22 вересня. Рекомендується зменшити активність та попити трав’яного чаю.

26 вересня остання магнітна буря першого місяця осені і вона буде сильною. Слід простежити за здоров’ям та обмежити фізичні навантаження.

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