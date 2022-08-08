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Астрологія

Солнечные вспышки в сентябре 2022: даты магнитных бурь

8 августа 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Магнитные бури
Источник: Depositphotos

В сентябре 2022 года ожидается несколько магнитных бурь. Большинство из них — слабой и средней интенсивности.

Именно солнечные вспышки являются источником магнитных бурь, которые и беспокоят множество людей, особенно — метеозависимых. Для некоторых эти периоды — ухудшения самочувствия, обострения хронических заболеваний или головные боли.

Относительно безопасные промежутки в первый месяц осени — с 1 по 5 сентября, с 17 по 21 сентября и с 22 по 26 сентября.

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Даты магнитных бурь в сентябре 2022

Сильная магнитная буря ожидается уже 6 сентября. Она продлится целый день, поэтому рекомендуется ограничить физические нагрузки.

Буря слабой интенсивности будет 10 числа. Чтобы хоть как-то себя предостеречь — выпейте травяного чая.

13 сентября солнечная вспышка прогнозируется средней интенсивности. В этот день — избегайте стрессовых ситуаций. Через несколько дней — 16 числа буря также будет средней.

Слабая магнитная буря ожидается 22 сентября. Рекомендуется уменьшить активность и попить травяных чаев.

26 сентября последняя магнитная буря в первый месяц осени и она будет сильной. Следует проследить за здоровьем и ограничить физические нагрузки.

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь в сентябре 2022

  • не употребляйте жареную и жирную пищу;
  • откажитесь от спиртных напитков;
  • следите за режимом сна;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • рекомендуется контрастный душ.
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