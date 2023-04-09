Магнітні бурі в травні 2023 точно чинитимуть на нас негативні впливи. На кінець весни очікується відразу три спалахи, і до такої сонячної активності краще підготуватися заздалегідь.

Не секрет, що магнітні бурі впливають на живі організми, зокрема й на людей. Так, може різко змінитися настрій, з’явитися депресія або підвищена агресивність, зокрема й до оточення. Навіть серцево-судинна система людини буде схильна до негативних змін.

Факти ICTV підготували список магнітних бур травня 2023, щоб ви могли підготуватися до них заздалегідь.

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Так, перша сонячна активність наприкінці весни очікується вже з 11 по 17 травня. Це буде сильний сплеск, багато хто з нас точно відчує вплив Сонця на організм або настрій.

Друга магнітна буде середньою за інтенсивністю, і очікується вже 20-25 травня. Краще не піддавати себе великим фізичним навантаженням, і запастися таблетками та іншими ліками на випадок, якщо травми нагадають про себе.

Остання магнітна буря в травні 2023 очікується 28 числа – астрологи запевняють, що відбудеться потужний сплеск. Вплив на організм відчуватиметься протягом усього дня.

Ці дати допоможуть підготуватися до сонячної активності – для цього є корисні поради: