Магнитные бури в мае 2023 точно окажут на нас негативные влияния. На конец весны ожидается сразу три вспышки, и к такой солнечной активности лучше подготовиться заранее.

Не секрет, что магнитные бури влияют на живые организмы, в том числе и на людей. Так, может резко измениться настроение, появиться депрессия или повышенная агрессивность, в том числе и к окружению. Даже сердечно-сосудистая система человека будет подвержена негативным изменениям.

Факты ICTV подготовили список магнитных бурь мая 2023, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

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Так, первая солнечная активность в конце весны ожидается уже с 11 по 17 мая. Это будет сильный всплеск, многие из нас точно ощутят влияние Солнца на организм или настроение.

Вторая магнитная будет средней по интенсивности, и ожидается уже 20-25 мая. Лучше не подвергать себя большим физическим нагрузкам, и запастись таблетками и другими лекарствами на случай, если травмы напомнят о себе.

Последняя магнитная буря в мае 2023 ожидается 28 числа — астрологи уверяют, что произойдет мощный всплеск. Влияние на организм будет ощущаться на протяжении всего дня.

Эти даты помогут подготовиться к солнечной активности — для этого есть полезные советы: