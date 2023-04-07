Зростаючий Місяць у травні 2023 очікується двічі – на початку і наприкінці місяця. Подібна небесна активність очікується з 1 по 4 число включно, а також з 20 по 31 травня.

Не секрет, що саме зростаючий Місяць, впливає на живі організми, зокрема й на людей. Багато хто може помітити прилив сил – можна братися за нові починання, а також доводити до кінця те, що вимагає великої відповідальності.

Можна також займатися фізичними вправами, але без фанатизму. Сприятливі зміни в абсолютно всіх сферах діяльності, навіть у стосунках із коханою людиною і близькими.

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У травні будуть як сприятливі дні, так нейтральні – вони також накладаються на фази супутника Землі, зокрема й на зростаючий Місяць.

Сприятливі дні в травні 2023: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30 числа.

Несприятливих днів у травні 2023 року немає.

Повний Місяць у травні також матиме сильний вплив на людей – краще до цього підготуватися заздалегідь. До того ж, це вдалий час для виконання трудомістких робіт і взяття нових обов’язків, які точно будуть під силу. Коли буде повний Місяць у травні 2023, можна дізнатися на Фактах ICTV.